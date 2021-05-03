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    Зеленський і президенти чотирьох країн у Варшаві підписали спільну декларацію

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    Президенти 5 держав зустрічаються сьогодні у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції&nbsp; - Зеленський і президенти чотирьох країн у Варшаві підписали спільну декларацію
    Президенти 5 держав зустрічаються сьогодні у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції 
    Фото Jakub Szymczuk, KPRP

    «Для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру», – наголошується у декларації

    Президенти України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви вважають, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для безпеки є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту. Про це йдеться у спільній декларації глав держав, що оприлюднена на сайті Президента України.

    «Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності», – йдеться у документі.

    Глави держав наголошують, що з розумінням і підтримкою ставляться до устремлінь усіх націй регіону, з якими поєднує спільна історична доля і які сьогодні також прагнуть користуватися благами свободи й демократії, вимагаючи поваги до своїх прав.

    «Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо», – наголошується у декларації.

    При цьому зазначається, що президенти України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви зустрічаються сьогодні у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції 3 травня.

    «Прийняття у 1791 році цього важливого акта, що регулював правову систему Речі Посполитої, мало історичне значення, оскільки це був перший на нашому континенті та другий у світі сучасний Основний закон держави, що набув чинності», – йдеться у декларації.

    Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 3 травня прибув з візитом до Варшави.

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    Теги: ЄС Польща Естонія Литва Володимир Зеленський президент суверенітет
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