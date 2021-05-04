Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців та силовиків

Cтосовно ряду військовослужбовців та силовиків порушені та розслідуються кримінальні справи, в тому числі «за організацію актів тероризму»

Олександр Лукашенко підписав указ, яким понад 80 колишніх військовослужбовців і співробітників різних білоруських силових відомств позбавлені військових і спеціальних звань, повідомляє Tut.by із посиланням на офіційну пресслужбу.

У пресслужбі наголосили, що стосовно ряду військовослужбовців та силовиків порушені та розслідуються кримінальні справи, в тому числі «за організацію актів тероризму».

«Такі дії несумісні зі статусом військовослужбовця і працівника силового відомства», – йдеться в пресрелізі.

Улітку 2020 року в Білорусі розпочав роботу проєкт ByChange, який «допомагає в навчанні, перепідготовці силовиків, держслужбовців і просто людей, які були звільнені або пішли з роботи з міркувань совісті». За перші три тижні роботи проєкт зібрав понад 400 заявок, до ініціативи приєдналися 170 волонтерів, понад 20 осіб знайшли менторів, розповідав сайт dev.by.

«Ці люди не закинуть на LinkedIn (американська соціальна мережа для допомоги в пошуку роботи – ред.) оголошення «вільний для пропозицій»: у них вузька спеціалізація в державній монопольної сфері. Їм нікуди йти, але вони все одно йдуть… Але насправді альтернатива є завжди, і ми про це зайвий раз нагадуємо. і намагаємося хоч трохи вплинути на ситуацію», – пояснював свою позицію автор проєкту Євген Юшкевич.

Наприкінці квітня колишній слідчий Слідчого комітету Білорусі та засновник ByChange Євген Юшкевич був затриманий за статтею про акт тероризму. Його утримують у СІЗО КДБ.

Нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.

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