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    Італія запроваджує Covid-паспорти: відома дата

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    Мета &laquo;ковід&raquo;-паспорту &ndash; відновити рух всередині ЄС - Італія запроваджує Covid-паспорти: відома дата
    Мета «ковід»-паспорту – відновити рух всередині ЄС
    Ілюстративне фото

    Covid-паспорти для поїздок до Італії видаватимуться з другої половини травня

    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі після зустрічі міністрів туризму країн G20 заявив про запровадження національного паспорта щеплення від Covid-19 для подорожей. Про це повідомляє ANSA.

    «Світ хоче подорожувати до Італії, а пандемія змусила нас закритися, але Італія готова знову приймати світ», – заявив голова уряду Італії.

    Він додав, що з другої половини червня паспорт вакцинації ЄС буде готовий. Тим часом уряд Італії запровадить національний паспорт, який набуде чинності з другої половини травня.

    «Європейську зелену перепустку (сертифікат вакцинації, – ред.) буде впроваджено з другої половини червня. Тим часом італійський уряд запровадив національну зелену перепустку, яка набуде чинності з другої половини травня», – заявив Драгі.

    Також прем’єр Італії додав, що для туристів будуть сформовані чіткі та зрозумілі правила, які допоможуть їм безперешкодно подорожувати.

    «Наші гори, наші пляжі, міста і сільська місцевість знову відкриваються, і цей процес прискориться в найближчі тижні й місяці… Бронюйте відпочинок в Італії, нам не терпиться знову привітати вас», – резюмував Драгі.

    Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

    На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

    Стало відомо, що, президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

    Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

    Сьогодні в.о. премʼєра Вірменії Нікол Пашинян закликав співвітчизників робити щеплення, оскільки на його думку незабаром ряд країн можуть відмовити у вʼїзді невакцинованим туристам.

    Теги: ЄС Італія паспорт щеплення
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