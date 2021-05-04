МЗС Франції викликало «на килим» російського посла

Франція рішуче засуджує заходи, оголошені російською владою проти кількох європейських чиновників

До Міністерства у справах Європи та закордонних справ Франції викликали посла Росії Олексія Мєшкова, щоб висловити невдоволення санкціями Москви проти європейських посадовців. Про це заявив представник МЗС Франції на брифінгу, повідомляє «Європейська правда».

Дипломат нагадав, що Франція рішуче засуджує заходи, оголошені в п'ятницю 30 квітня російською владою проти кількох європейських чиновників, включаючи президента Європарламенту, віцепрезидентку Єврокомісії та французького депутата.

«Ми повторно висловлюємо їм нашу солідарність та підтримку. Ці заходи навряд чи зможуть деескалювати поточну напруженість, і тому ми очікуємо, що Росія буде поводитися відповідально», – сказав представник МЗС.

За його словами, це повідомлення було передане в понеділок, 3 травня, послу Російської Федерації під час його виклику до міністерства у справах Європи та закордонних справ.

«З цієї нагоди ми також висловили своє занепокоєння після нещодавнього затвердження указу щодо набору на службу місцевих працівників дипломатичних представництв та закликали Росію не імплементувати його», – сказав представник МЗС Франції.

30 квітня Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що закриває в’їзд на територію країни восьми посадовцям Європейського союзу і країн-членів ЄС у відповідь на накладені раніше в Євросоюзі санкції проти шести громадян Росії, визнаних причетними до переслідування ЛГБТІ-спільноти в Чечні і до переслідування опозиційного діяча Олексія Навального. Серед тих, хто потрапив під російську заборону, – зокрема, Вера Йоурова, а також президент Європарламенту Давід Марія Сассолі.

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