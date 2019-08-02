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    Політика

    Зеленський пролетів над Прикарпаттям на гелікоптері

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    Зеленський пролетів над Прикарпаттям на гелікоптері

    Президент вирішив оглянути Карпати з висоти пташиного польоту

    Володимир Зеленський під час візиту до Івано-Франківська на гелікоптері оглянув Карпати.

    Відповідне відео він виклав у себе в Facebook, написавши «Україна!!!!!!!!) Франківщина!»

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    Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області взяв участь у нараді з питань розвитку регіону Українських Карпат.

    Президент добився від народного депутата Андрія Іванчука (фракція «Народний фронт») фінансування з приватних коштів будівництва дороги до села Космач.

    А з нардепом Олександром Шевченком була досягнута домовленість щодо початку будівництва аеропорту на гроші «Скорзонери», яка є власником аеропорту в Івано-Франківську та «Буковелю».

    Нагадаємо, на гелікоптері Зеленський останнього разу літав під час візиту до Харкова, коли оглядав результати вирубки лісу.

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