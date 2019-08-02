Зеленський пролетів над Прикарпаттям на гелікоптері
Президент вирішив оглянути Карпати з висоти пташиного польоту
Володимир Зеленський під час візиту до Івано-Франківська на гелікоптері оглянув Карпати.
Відповідне відео він виклав у себе в Facebook, написавши «Україна!!!!!!!!) Франківщина!»
Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області взяв участь у нараді з питань розвитку регіону Українських Карпат.
Президент добився від народного депутата Андрія Іванчука (фракція «Народний фронт») фінансування з приватних коштів будівництва дороги до села Космач.
А з нардепом Олександром Шевченком була досягнута домовленість щодо початку будівництва аеропорту на гроші «Скорзонери», яка є власником аеропорту в Івано-Франківську та «Буковелю».
Нагадаємо, на гелікоптері Зеленський останнього разу літав під час візиту до Харкова, коли оглядав результати вирубки лісу.