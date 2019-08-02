Лімузини та вечері за $2 тис: як Зеленський створював собі «імідж» у США



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Лобісти Зеленського у США, яких нібито не було, відзвітували про витрати на підняття його іміджу

Лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC, яка обслуговувала нинішнього президента України Володимира Зеленського та його партію «Слуга народу», опублікувала звіт про надані послуги. У Зеленського під час виборчої кампанії відверто брехали, що не користуються послугами лобістів у США.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Робота з покращення іміджу Зеленського відбувалась у Вашингтоні з 3 квітня по 21 травня 2019 року.

Втім, команда Зеленського твердила, що нікого не наймала.

Згідно зі звітом, поданим у Міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар $60,000 та відшкодування витрат $9,371.80.

Послуги надавалися між першим та другим туром президентських виборів в Україні. Тоді команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту.

Як виявилося, контракт таки існував. Угоду за реєстраційним номером 6661 підписали 3 квітня у квітні 2019 року. У додатках А і В вказано сторони контракту: Signal Group Consulting, LLC та «Володимир Зеленський – Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена«. Маркус Коен вказав свою адресу так: Київ, Велика Васильківська, 72 Торговельний центр «Олімпійський», 2 поверх. Мета угоди: підняти «імідж» Володимира Зеленського – Слуги Народу.

Пункт 3, угоди свідчить: Маркус Коен має законні повноваження діяти від імені Володимира Зеленського – Слуги Народу.

21 травня 2019 контракт офіційно був закритий.

Ось список консультантів, які були залучені до цього контракту:

Виконавчий віце-президент компанії Signal Group Consulting Джон Проктер, у відповідь на запит Української служби «Голосу Америки», наголосив, що робота компанії на Володимира Зеленського та партію «Слуга народу» вже завершена, а інформація про неї наведена у звіті поданому до Мін’юсту США.

Видання звернулося за коментарем до інших учасників цього контракту.

«Фірма не має додаткової інформації», - повідомив виконавчий віце-президент компанії Signal Group Consulting Проктер у відповідь на електронний лист.

У пункті 11 звіту говориться:

«Signal Group Consulting, LLC надала послуги від імені іноземного клієнта Володимир Зеленський – Слуга Народу, через Маркуса Коена. Діяльність включала – організацію програми громадських зв’язків та зв’язків з урядом, представлення іноземного клієнта американським медіа, організацію медіа інтерв’ю, зустрічей з представниками мозкових центрів та експертами, надання стратегічних консультацій стосовно медіа США та урядових відносин».

Судячи з опису послуг, Вашингтон відвідувала делегація представників Володимира Зеленського. Ані її склад ані дати візиту прямо не вказані. За даними джерел «Радіо Свобода» у передвиборчому штабі кандидата, компанія Signal Group організовувала зустрічі для голови штабу і лідера партії «Слуга народу» Івана Баканова та економічного радника Олега Дубини. Але «Голос Америки» не зміг незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію.

У додатку до звіту детально описуються все, що робила Signal Group, для Володимира Зеленського. Починаючи з 3 квітня, лобісти контактували з офісами конгресменів, сенаторів, Державним департаментом США, мозковими центрами тощо. Предметом листів та дзвінків були домовленості про зустрічі.

З деякими, як конкресвумен Марсі Каптур, контактували багато разів, зокрема, для надання «додаткової інформації про візит Зеленського і представників його партії».

Судячи з активностей, українська делегація прибула у Вашингтон 16 квітня або днем раніше. Signal Group повідомляє про проведені зустрічі: Інститут Катона, Державний Департамент, CSIS, Центр Карнегі, офіс когресмена Брендона Бойла, колишній сенатор Норм Колман, Рада з Національної Безпеки.

Повідомляється про «зустріч/екскурсію» у Білому Домі 17-го квітня. (Того ж дня на офіційній сторінці у Facebook «Команди Зеленського» опубліковано заперечення про їхній зв’язок з лобістами).

Також Signal Group контактувала з медіа організаціями CNN та Washington Post, але повідомлень про інтерв’ю немає.

Цікавий також додаток про витрати, які мали американські лобісти обслуговуючи контракт з Володимиром Зеленським. Зокрема 16 квітня вони звітують про вечерю в одному з Вашингтонських ресторанів на суму $1,912.90 та чималі витрати на таксі та лімузин. Останнім рядком, консультанти не полінувалися включити витрати на горнятко кави у готелі Sofitel на $7,60.

Загалом, за організацію дводенного візиту української делегації у Вашингтон і консультативні послуги у квітні – травні 2019 року, Signal Group отримала від Маркуса Коена оплату за свою роботу плюс відшкодування витрат на загальну суму $69,371,80.

Те, що іноземні політики наймають консультантів для кращої навігації вашингтонськими коридорами - є звичною і законною справою. Але без відповіді лишаються запитання походження грошей та категоричне заперечення «Команди Зеленського» факту роботи з лобістами у США.

«Голос Америки» звернувся до Офісу президента України з проханням уточнити свою заяву. В Офісі президента України відмовились коментувати.

Запитання, які поставило видання:

- Чи наймав Володимир Зеленський, прямо чи опосередковано, Signal Group Consulting для PR та організації зустрічей у США делегації з України?

- Хто брав участь у делегації і яка була мета візиту у США?

- Хто оплачував контракт?

«Зважаючи на те, що Офіс президента України декларує свою відкритість, яка «відрізняє їх від старих політичних еліт» ми сподіваємося почути відповіді на ці запитання», - зазначає «Голос Америки«.

У квітні, коментуючи повідомлення про залучення лобістів у США, «Команда Зеленського» не лише заперечила залучення «лобістських компаній або агентств», але і наголошувала, що на відміну від представників старих політичних сил не веде «підкилиних домовленостей».