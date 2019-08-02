Зеленський призначив ексдиректора Бурштинської ТЕС головою Івано-Франківської облдержадміністрації



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Зеленський вручив Шмигалю посвідчення голови облдержадміністрації

Шмигаль був одним з претендентів на посаду Львівського губернатора

Денис Шмигаль призначений головою Івано-Франківської обласної держадміністрації.

«Я хочу призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації», - сказав президент Володимир Зеленський в Івано-Франківську.

Перед цим він похвали Шмигаля, який працював в структурах ДТЕК, за менеджерські якості.

Хочу представити нашу нову людину, дуже потужний менеджер. Я вам дуже заздрю, тому «що обирати голів ОДА для нас сьогодні дуже важко. Немає кадрів, а якщо кадри і є, то немає грошей на кадри. Але хочу сказати, що люди, які дійсно хочуть зробити щось гарне для України за наш невеличкий термін, таких політичних волонтерів дійсно не багато. І це один за таких людей», - сказав Зеленський.

Як повідомлялось, сьогодні Зеленський відвідує Прикарпаття.

На початку липня Зеленський заявив, що призначить головою Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля. Він був одним з претендентів на посаду голови Львівської ОДА.

Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК «Західенерго», що належить Ринату Ахметову). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходов у Львівській області.