Зеленський домовився, що аеропорт в Івано-Франківську будуватимуть на гроші власника «Буковелю»



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Олександр Шевченко (зліва) пояснює Зеленському проєкт реконструкції аеропорту Фото: сайт президента

«Шевченко про це не знав, але ми домовились, що почнемо будувати аеропорт дуже швидко», - з таких слів Зеленський розпочав сьогоднішнє засідання в Івано-Франківську

На початку візиту до Івано-Франківська Володимиру Зеленському презентували Івано-Франківський міжнародний аеропорт та розповіли про необхідність його реконструкції.

Наразі аеродром аеропорту є у спільному використанні цивільної і військової авіації. Злітно-посадкова смуга належить Міністерству оборони. А сам аеровокзал офіційно знаходиться у концесії ТОВ «Скорзонера», керівником якої є чинний народний депутат Олександр Шевченко, який відмовився балотуватись на останніх виборах в Раду.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Зеленський поцікавився у директора аеропорту Петра Осипенка, чи говорили з власниками з приводу реконструкції аеровокзалу. «Від держави потрібна реконструкція злітно-посадкової смуги, яка використовується і цивільною, і військовою авіацією», – сказав Осипенко.

Проєкту реконструкції, а саме будівництва нової злітної смуги, наразі немає, додав директор аеропорту. Потрібно до півроку щоб розробити проєкт, а для будівництва нової злітної смуги знадобиться два роки і $32 млн.

Загальна ж вартість робіт з реконструкції аеропорту – близько $40 млн.

«Ходять чутки, що у вашої компанії гроші є», – звернувся Зеленський до Шевченка і порекомендував йому знайти частину грошей і почати роботи.

«Ви будуєте, ми гроші повертаємо», – сказав Зеленський.

Шевченко намагався заперечити, адже приватна компанія не має повноважень почати таке будівництво. На що президент зазначив: «Ми знаємо, як надати такі права, хоч не маємо права тиснути на компанію».

Олександр Шевченко погодився розглянути запропонований варіант.

«Вони обговорять з власниками. Ми знайдемо юридичний інструмент, щоби найближчим часом, із «завтрашнього дня», почати будувати паралельно і новий термінал, і злітну полосу. А потім ми частково будемо повертати власникам гроші. Власники за свої гроші будують термінал. А повернення грошей стосується тільки полоси, яка є власністю держави в особі Міноборони», – підсумував Зеленський.

Потім під час зустрічі з активом Івано-Франківської області повідомив, що досягнута домовленість щодо початку будівництва аеропорту. «І ми дуже хочемо, щоб упродовж півтора року в Івано-Франківську був гарний міжнародний аеропорт», - сказав Зеленський і закликав Шевченка вже шукати гроші.

Нагадаємо, Зеленський добився від народного депутата Андрія Іванчука (фракція «Народний фронт») фінансування з приватних коштів будівництва дороги до села Космач.