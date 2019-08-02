Зеленський «розкуркулив» соратника Яценюка. Іванчук дасть 175 млн для будівництва дороги?



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«Ви дарма сюди прийшли, пане Іванчук, 175 млн гривень є?» - публічна розмова президента з народним депутатом в Івано-Франківську

Президент Володимир Зеленський добився від народного депутата Андрія Іванчука (фракція «Народний фронт») фінансування з приватних коштів будівництва дороги до села Космач.

Розмова між Зеленським та Іванчуком відбулась в Івано-Франківську під час зустрічі президента з активом області.

Зеленський на зустрічі спочатку вирішив обговорити одну найбільших проблем регіону – дороги.

«У мене в записці було написано, що з 1991 року (до села Космач – Ред.) немає дороги», - сказав Зеленський.

Голова сільради повідомив, що для будівництва 14 км дороги туди треба близько 170 млн грн.

Після цього президент переключився на присутнього в залі нардепа Андрія Іванчука («Народний фронт»), який переміг на виборах на окрузі №88.

«Ви дарма сюди прийшли… 175 млн гривень є?», - звернувся до нього Зеленський.

На що Іванчук вказав, що треба гроші з держбюджету.

«Що ви до того бюджету? Ви вже від нього відрізані. Інші люди прийшли, - посміхаючись заявив президент. – Ви мажоритарник, вас переобрали. Ви можете знайти 175 млн?»

Нардеп почав розповідати про інші проблемні об’єкти, на які направили гроші.

«175 млн – це нічого. Я можу назвати прізвища людей, яких ви знаєте, у яких ці гроші є, на сніданок, обід та вечерю. Ну допоможіть, до вас буде повага. Допоможете? 175 мільйонів. Домовились», - закінчив розмову з Іванчуком президент під аплодисменти в залі.

Наприкінці Зеленський попередив, якщо його обдурять, то він дасть телефони Іванчука всім мешканцям села.

Як повідомлялось, сьогодні Зеленський відвідує Прикарпаття. Президент призначив Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.