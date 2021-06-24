Єгипет дозволив Covid-вакцинованим в'їзд без тестів за певних умов

В'їзд до Єгипту дозволено через 14 днів після завершення циклу вакцинації

Повністю вакциновані від коронавірусу Covid-19 іноземці можуть в'їжджати в Єгипет без ПЛР-тестів за умови надання на кордоні сертифіката про проходження вакцинації. Про це повідомила газета Al Ahram з посиланням на міністерство охорони здоров'я і народонаселення Єгипту.

«Сюди належать вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Управлінням з лікарських засобів Єгипту», – йдеться в повідомленні.

В'їзд дозволено через 14 днів після отримання другої дози двокомпонентної вакцини («Супутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), або через 14 днів після отримання першої дози однокомпонентної вакцини Johnson&Johnson. Сертифікати повинні містити QR-код і печатку офіційного органу, жодні виправлення, помилки або дописки не допускаються.

При цьому обумовлюється, що це стосується країн, «не охоплених мутованими штамами коронавірусу». Якщо пасажир прибуває з однієї з країн, де зафіксовані мутації (сюди належать Індія, Бангладеш, Пакистан, Бутан, М'янма, Непал, В'єтнам, Шрі-Ланка, Бразилія і деякі інші країни Латинської Америки), то навіть за наявності сертифікату про вакцинацію той, хто прибуває, зобов'язаний зробити в аеропорту молекулярний експрес-тест на коронавірус.

Якщо цей тест виявиться позитивним, то іноземний громадянин зобов'язаний зробити ще ПЛР-тест. Якщо і цей тест буде позитивним, то вступає в дію протокол, відповідно до якого зараженого поміщають в ковідний госпіталь.

Останнім часом в Єгипті ситуація з коронавірусом стабілізувалася. Якщо в травні – на початку червня щодня фіксували понад тисячу нових випадків зараження, то зараз середньодобовий приріст інфікованих знизився до 500 осіб.

Нагадаємо, 23 червня уряд України запровадив обов’язковий тест на коронавірус прибулим з чотирьох країн.

Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО.

За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз.

До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».