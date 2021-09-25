Зеленський жодного разу не відреагував на останні втрати українських військових

Востаннє Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський був на фронті 9 червня

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Последний раз Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский был на фронте 9 июня – более трех месяцев назад.

В июле Россия начала эскалацию боевых действий, пошли удары по нашим командным пунктам Российской артиллерикй, была обстреляна Авдеевка. Погибло по боевым и небоевым причинам в июле – сентябре 35 наших военнослужащих, около 100 раненых.

За все это время, когда по-настоящему стало опасно, Зеленский ни разу не осмелился выехать на передовую. Но более того – Зеленский ни разу не прокомментировал российские обстрелы. Ни разу не высказал сочувствие погибшим. И ни разу не заявил, что убийцы получат сильный ответ.

Вам не в том месте надо учиться применять силу, господин президент.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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