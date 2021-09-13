У Єгипті відкриються два нових туристичних міста

В Єгипті крім курортів багато відомих туристичних, які приймають мандрівників

Два нових туристичних міста з'являться в Єгипті протягом декількох місяців. Про це в інтерв'ю «Известиям» заявив глава Мінтуризму країни Халед аль-Анані.

«Ми плануємо відкрити два абсолютно нових туристичних міста. Одне місто буде на півночі приблизно в 100 км від Каїра ближче до Червоного моря. Він називається Аль-Галяля. Там є марина для різних яхт. Через кілька місяців відкриємо новий місто на узбережжі Середземного моря недалеко від Олександрії, називається Аль-Аламін», - заявив міністр.

Він нагадав, що в Єгипті крім курортів багато відомих туристичних, які приймають мандрівників і готові продовжувати це робити. Серед них --Марса-ель-Алам, Таба, Нувейба і Сафага.

За словами аль-Анані, головна мета - надати туристам можливість відвідати ці міста і викликати бажання «приїхати не один раз».