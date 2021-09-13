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    У Єгипті відкриються два нових туристичних міста

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    У Єгипті відкриються два нових туристичних міста - У Єгипті відкриються два нових туристичних міста
    У Єгипті відкриються два нових туристичних міста
    Фото: Ріа-новини

    В Єгипті крім курортів багато відомих туристичних, які приймають мандрівників

    Два нових туристичних міста з'являться в Єгипті протягом декількох місяців. Про це в інтерв'ю «Известиям» заявив глава Мінтуризму країни Халед аль-Анані.

    «Ми плануємо відкрити два абсолютно нових туристичних міста. Одне місто буде на півночі приблизно в 100 км від Каїра ближче до Червоного моря. Він називається Аль-Галяля. Там є марина для різних яхт. Через кілька місяців відкриємо новий місто на узбережжі Середземного моря недалеко від Олександрії, називається Аль-Аламін», - заявив міністр.

    Він нагадав, що в Єгипті крім курортів багато відомих туристичних, які приймають мандрівників і готові продовжувати це робити. Серед них --Марса-ель-Алам, Таба, Нувейба і Сафага.

    За словами аль-Анані, головна мета - надати туристам можливість відвідати ці міста і викликати бажання «приїхати не один раз».

    Теги: міністр місто
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    У Єгипті відкриються два нових туристичних міста