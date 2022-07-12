Зеленський провів зустріч із міністром оборони Польщі (відео)

Глава держави переконаний, що відносини між Україною та Польщею будуть лише зміцнюватися

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 липня, зустрівся з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Міністерство оборони Польщі підтримує міцність української армії. Це підтвердження того, що в цей непростий час наші країни разом», – написав він.

Зеленський подякував Блащаку за візит і допомогу Україні. Президент впевнений, що після закінчення війни, яку Росія розв'язала в Україні, відносини між нашою державою і Польщею будуть лише зміцнюватися.

Нагадаємо, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про особливий статус для поляків в Україні. Зокрема, він передбачає надання громадянам Польщі можливості легального перебування в України протягом 18 місяців. Також Зеленський присвоїв Перемишлю почесну відзнаку «Місто-рятівник».