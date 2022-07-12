Путін залишив Татарстан без президента

Спроби Кремля позбавити статусу президента єдиного керівника російського регіону робилися з 2010 року

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про регіональну владу, який забороняє главам регіонів іменуватися «президентами». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідний закон Держдума ухвалила в грудні 2021 року. Проти законопроєкту виступала держрада Татарстану, проте під час підготовки документа до другого читання більшість цих пропозицій відхилили.

Фактично цей документ стосується лише однієї людини – президента Татарстану Рустама Мінніханова, який до останнього тримався за цей статус, тим самим підкреслюючи автономію регіону.

Також Путін підписав указ про внесення змін до складу Держради Росії. У документі Рустам Мініханов замість президента Татарстану вказано як «главу Татарстану». В указі йдеться: «Найменування посади Мінніханова Р.М. викласти у такій редакції: «Голова Республіки Татарстан».

У 2021 році, коли російська Дума ухвалила законопроєкт, Мінніханов заявив, що «голос регіону не почули», проте запевнив, що в республіці виконуватимуть закон. Наразі Держраді Татарстану доведеться змінювати конституцію, щоб виконати нові вимоги. Передбачається, що поправки до неї внесуть до кінця 2022 року.

Як пояснював професор політології Казанського державного університету Мідхат Фарукшин, Татарстан із населенням близько 3,8 млн осіб давно має репутацію регіону, де федералізм – розподіл влади між центральним урядом країни та його складовими частинами – сприймається з усією серйозністю. Після розпаду Радянського Союзу майже дві третини тих, хто голосував на референдумі, підтримали Татарстан як «суверенну державу… яка будує свої відносини з Російською Федерацією та іншими республіками, державами на основі рівноправних договорів».

Фарукшин вважає, що Татарстану пізно чинити опір втраті федералізму. За його словами, нинішні події – лише наслідок ухвалення у 2002 році нової Конституції Татарстану, яка закріпила обмеження на суверенітет регіону та поділ влади.

Перейменування керівників суб'єктів Російської Федерації почалося у 2010 році, коли глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив про відмову називатися президентом і закликав усіх наслідувати його приклад, тому що «в Росії лише один державний діяч має право називатися президентом».

Наприкінці 2010 року цю ініціативу спробували закріпити законодавчо: тодішній президент РФ Дмитро Медведєв підписав закон, який забороняє главам суб'єктів називатися президентами. Це призвело до обурення жителями деяких регіонів, проте закон надав їм право самим обирати назву посади свого керівника. До кінця 2013 року з назвою посади керівника республіки не визначилися лише парламенти Башкортостану й Татарстану, потім башкири погодилися на перейменування президента на главу, татари залишилися єдиними, хто чинив опір Кремлю.

Нагадаємо, раніше очільниця фонду «Вільна Бурятія» Олександра Гармажапова повідомила, що приблизно 500 бурятських контрактників відмовилися воювати в Україні, розірвали контракт та змогли повернутися додому. За її словами, фонду щодня надходить від військових дедалі більше прохань про допомогу.

Міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що Росія у майбутньому розпадеться на кілька незалежних держав. Зараз країна-окупантка вже втрачає своїх колишніх союзників, зокрема йдеться про Казахстан та Угорщину.

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