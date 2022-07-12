Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції

У вівторок, 12 липня, Україна повернула тіла 30 загиблих українських захисників. Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко, передає пресслужба Мінінтеграції.

«Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання. Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 червня у Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців.

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони. Серед усіх тіл, які тоді Росія передала із «Азовсталі» Україні тільки третина належить бійцям полку «Азов». Тіла будуть ідентифікувати за експертизою ДНК.

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

14 червня до України повернулися ще 64 тіла героїчних оборонців «Азовсталі». 21 червня повернули ще 35 захисників.

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