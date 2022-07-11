З’явився текст законопроєкту про особливий статус для поляків

Йдеться також про легальне перебування на території України протягом 18 місяців

Громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати

В Україні планують ввести особливий статус для громадян Польщі. Опубліковано відповідний законопроект. Про це повідомляється в пояснювальній записці, прикріпленій до законопроєкту.

Документом передбачається надання громадянам Польщі можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців.

При цьому поляки матимуть рівні з громадянами України права щодо:

працевлаштування в Україні;

здійснення господарської діяльності в Україні;

навчання в освітніх закладах України;

медичного обслуговування на території України.

Також, відповідно до законопроєкту, громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Зеленський пропонує надати полякам особливий статус в Україні.

Раніше Зеленський анонсував введення особливого статусу поляків в Україні.

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