США ліквідували в Сирії лідера ІДІЛ – ЗМІ

Дрон атакував терориста в сільській місцевості

Ударний безпілотник США ліквідував на північному заході Сирії лідера терористичного угруповання Ісламська держава Махера аль Агаля. Про це з посиланням на Центральне командування США повідомляє Reuters.

Дрон атакував терориста в сільській місцевості. Попередньо, він їхав на мотоциклі в супроводі бойовиків. Унаслідок удару тяжкі поранення отримав близький соратник аль Агаля.

مقتل شخص وإصابة آخر، بقصف لطائرة مسيّرة مجهولة، استهدف دراجة نارية يستقلانها في قرية خالطان بناحية جنديرس في ريف #حلب الشمالي، اليوم الثلاثاء 12 تموز، فرقنا تفقدت مكان الاستهداف وأمنته لحماية المدنيين. #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/0iig5WWDTF — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 12, 2022

Видання зазначає, що чиновники відмовилися розкривати подробиці вбивства лідера ІДІЛ.

При цьому в Reuters підкреслили, що ліквідація завадить спробам ІДІЛ реорганізуватися в партизанське угруповання після втрати управління над великою частиною територій.

Раніше Пентагон розказав, як ліквідовував лідера ІДІЛ у Сирії, відомого під псевдонімом Хаджі Абдула. Спецоперація була проведена із залученням кількох гелікоптерів та двох десятків елітних спецпризначенців, однак під час неї не вдалося уникнути втрат серед цивільних.