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    Політика

    США ліквідували в Сирії лідера ІДІЛ – ЗМІ

    США ліквідували в Сирії лідера ІДІЛ – ЗМІ
    фото з відкритих джерел

    Дрон атакував терориста в сільській місцевості

    Ударний безпілотник США ліквідував на північному заході Сирії лідера терористичного угруповання Ісламська держава Махера аль Агаля. Про це з посиланням на Центральне командування США повідомляє Reuters.

    Дрон атакував терориста в сільській місцевості. Попередньо, він їхав на мотоциклі в супроводі бойовиків. Унаслідок удару тяжкі поранення отримав близький соратник аль Агаля.

    Видання зазначає, що чиновники відмовилися розкривати подробиці вбивства лідера ІДІЛ.

    При цьому в Reuters підкреслили, що ліквідація завадить спробам ІДІЛ реорганізуватися в партизанське угруповання після втрати управління над великою частиною територій.

    Раніше Пентагон розказав, як ліквідовував лідера ІДІЛ у Сирії, відомого під псевдонімом Хаджі Абдула. Спецоперація була проведена із залученням кількох гелікоптерів та двох десятків елітних спецпризначенців, однак під час неї не вдалося уникнути втрат серед цивільних.

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    Теги: росія окупанти ІДІЛ США війна Ісламська держава Україна окупація #stoprussia
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    США ліквідували в Сирії лідера ІДІЛ – ЗМІ