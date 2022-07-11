Зеленський присвоїв Перемишлю почесну відзнаку «Місто-рятівник»

Українці вдячні за солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки «Місто-рятівник». Про це повідомляється на сайті президента України.

Як зазначається в повідомленні, відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєна ця почесна відзнака.

Нагадаємо, перед візитом президента Польщі Анджея Дуди, глава української держави Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання міста-рятівника польському Жешуву.

Також сьогодні стало відомо, що Зеленський пропонує надати полякам особливий статус в Україні.

Раніше Зеленський анонсував введення особливого статусу поляків в Україні.

Згодом з’явився текст законопроєкту про особливий статус для поляків.

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