Зеленський розпорядився взяти під охорону будівлю ДБР

Управління державної охорони встановило охорону навколо будівлі на вулиці Симона Петлюри в Києві

Будівлю Державного бюро розслідувань у Києві взяли під державну охорону. Відповідний указ у п'ятницю підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, документ визначає будівлю ДБР в Києві важливим державним об'єктом.

«Визначити важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, будівлю ДБР і прилеглі до неї території на вулиці Симона Петлюри, 15, в місті Києві», – йдеться в указі.

Забезпечувати безпеку будівлі ДБР буде Управління державної охорони.

Раніше повідомлялося, що територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Києві, 13 листопада 2019 року за результатами тендера замовило ТОВ «БК КБР» ремонт офісу за 77,59 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До грудня 2020 року мали капітально відремонтують нежитлову будівлю управління площею 7162 кв. м.