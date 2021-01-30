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    Політика

    Зеленський розпорядився взяти під охорону будівлю ДБР

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    Зеленський розпорядився взяти під охорону будівлю ДБР - Зеленський розпорядився взяти під охорону будівлю ДБР
    Зеленський розпорядився взяти під охорону будівлю ДБР

    Управління державної охорони встановило охорону навколо будівлі на вулиці Симона Петлюри в Києві

    Будівлю Державного бюро розслідувань у Києві взяли під державну охорону. Відповідний указ у п'ятницю підписав президент Володимир Зеленський.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Так, документ визначає будівлю ДБР в Києві важливим державним об'єктом.

    «Визначити важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, будівлю ДБР і прилеглі до неї території на вулиці Симона Петлюри, 15, в місті Києві», – йдеться в указі.

    Забезпечувати безпеку будівлі ДБР буде Управління державної охорони.

    Раніше повідомлялося, що територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Києві, 13 листопада 2019 року за результатами тендера замовило ТОВ «БК КБР» ремонт офісу за 77,59 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

    До грудня 2020 року мали капітально відремонтують нежитлову будівлю управління площею 7162 кв. м. 

    Теги: Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань президент Управління державної охорони указ
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