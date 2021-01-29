Зеленський постановив відзначити 150-річчя від дня народження Лесі Українки
Глава держави доручив Кабміну забезпечити затвердження плану заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки,
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №32/2021 «Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки».
Документ опублікували на сайті Офісу президента.
Відповідно до указу, глава держави доручив Кабміну забезпечити затвердження плану заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки, передбачивши, зокрема:
- проведення у місті Києві урочистого заходу
- проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених 150-річчю від дня народження Лесі Українки
- широке висвітлення заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки
Також Зеленський зобов’язав уряд вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів із відзначення цієї дати, йдеться в указі.
В документі зазначено, що обласні та Київська міська державна адміністрації повинні:
- затвердити регіональні плани заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки
- сприяти ініціативам громадськості з реалізації заходів зі вшанування пам’яті та популяризації творчості української письменниці
В указі Зеленський рекомендував органам місцевого самоврядування також сприяти проведенню заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
21 січня Національний банк України випустив срібну банкноту до дня народження української письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської й культурної діячки Лесі Українки.
До слова, Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки готує декілька проєктів до 150-річчя з дня народження поетки.