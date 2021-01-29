Зеленський постановив відзначити 150-річчя від дня народження Лесі Українки

Глава держави доручив Кабміну забезпечити затвердження плану заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки,

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №32/2021 «Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки».

Документ опублікували на сайті Офісу президента.

Відповідно до указу, глава держави доручив Кабміну забезпечити затвердження плану заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки, передбачивши, зокрема:

проведення у місті Києві урочистого заходу

проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених 150-річчю від дня народження Лесі Українки

широке висвітлення заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки

Також Зеленський зобов’язав уряд вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів із відзначення цієї дати, йдеться в указі.

В документі зазначено, що обласні та Київська міська державна адміністрації повинні:

затвердити регіональні плани заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки

сприяти ініціативам громадськості з реалізації заходів зі вшанування пам’яті та популяризації творчості української письменниці

В указі Зеленський рекомендував органам місцевого самоврядування також сприяти проведенню заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

21 січня Національний банк України випустив срібну банкноту до дня народження української письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської й культурної діячки Лесі Українки.

До слова, Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки готує декілька проєктів до 150-річчя з дня народження поетки.

Леся Українка (справжнє ім’я Лариса Косач), яку називають геніальною дочкою українського народу, красою і гордістю нації, духовним вождем української інтелігенції, народилася 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському.

Самостійно вивчила 11 мов, в тому числі латину і грецьку. Перекладала твори Гомера, Гюго, Байрона, Гейне, Шекспіра. Написала загалом понад 100 власних віршів і 20 драм. Випустила три збірки.

Більшість своїх робіт поетеса публікувала за кордоном Російської імперії – Берліні, Дрездені, Празі, Відні.

Смерть наздогнала українську поетку в місті Сурамі в Грузії 19 липня 1913 року. Їй було 42 роки.

Лесю Українку поховали на Байковому кладовищі в Києві.