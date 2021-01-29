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    Зеленський постановив відзначити 150-річчя від дня народження Лесі Українки

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    Володимир Зеленський підписав указ №32/2021 - Зеленський постановив відзначити 150-річчя від дня народження Лесі Українки
    Володимир Зеленський підписав указ №32/2021

    Глава держави доручив Кабміну забезпечити затвердження плану заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки,

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ №32/2021 «Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки».

    Документ опублікували на сайті Офісу президента.

    Відповідно до указу, глава держави доручив Кабміну забезпечити затвердження плану заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки, передбачивши, зокрема:

    • проведення у місті Києві урочистого заходу
    • проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених 150-річчю від дня народження Лесі Українки
    • широке висвітлення заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки

    Також Зеленський зобов’язав уряд вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів із відзначення цієї дати, йдеться в указі.

    В документі зазначено, що обласні та Київська міська державна адміністрації повинні:

    • затвердити регіональні плани заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки
    • сприяти ініціативам громадськості з реалізації заходів зі вшанування пам’яті та популяризації творчості української письменниці

    В указі Зеленський рекомендував органам місцевого самоврядування також сприяти проведенню заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

    21 січня Національний банк України випустив срібну банкноту до дня народження української письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської й культурної діячки Лесі Українки.

    До слова, Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки готує декілька проєктів до 150-річчя з дня народження поетки.

    Леся Українка (справжнє ім’я Лариса Косач), яку називають геніальною дочкою українського народу, красою і гордістю нації, духовним вождем української інтелігенції, народилася 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському.
    Самостійно вивчила 11 мов, в тому числі латину і грецьку. Перекладала твори Гомера, Гюго, Байрона, Гейне, Шекспіра. Написала загалом понад 100 власних віршів і 20 драм. Випустила три збірки.
    Більшість своїх робіт поетеса публікувала за кордоном Російської імперії – Берліні, Дрездені, Празі, Відні.
    Смерть наздогнала українську поетку в місті Сурамі в Грузії 19 липня 1913 року. Їй було 42 роки.
    Лесю Українку поховали на Байковому кладовищі в Києві.
    Теги: смерть театр фінансування Володимир Зеленський самоврядування указ
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