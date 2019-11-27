Столичний офіс Держбюро розслідувань замовив собі ремонт за 78 млн грн



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Офіс столичного управління ДБР знаходиться на вул. Олени Теліги, 8

Ремонт в офісі управління ДБР у Києві мають зробити до грудня 2020 року

Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Києві, 13 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «БК КБР» ремонт офісу на вул. Олени Телiги, 8 за 77,59 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До грудня 2020 року мають капітально відремонтують нежитлову будівлю управління площею 7 162 кв. м. Гарантійний строк становить десять років.

Ціна нинішньої угоди на 9% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 84,95 млн грн.

ТОВ «БК Престиж Союз» і ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Спецпроект» із дещо нижчими цінами відхилили за непідтверджений досвід виконання аналогічного договору.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Аріконс Груп», ТОВ «Подолжилбуд», ТОВ «Респект Спецбуд» і ТОВ «Будівельно-монтажне управління «Енергоюжспецстрой».

Наступна за ціною «Аріконс Груп» скаржилась в АМКУ, що переможець «БК КБР» не приніс підтверджуючі документи щодо користування матеріально-технічною базою та обладнанням. Однак згодом скаржник відкликав скаргу, оскільки «участь у закупівлі по строках потенційного укладення договору та відповідно скарга уже не є актуальними».

Створена в 2016 році столична фірма «БК КБР» належить директору Дмитру Нестеруку з Києва. Усього з 2017 року переможець отримав підрядів на 394,07 млн грн. Зокрема, найбільший підряд на 115 млн грн стосувався реконструкції хірургічного корпусу ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» в Києві за завищеними цінами.

Крім того, з 2018 року поліція вела кримінальне провадження №12018100040000335 про можливе розкрадання коштів на закупівлі управлінням Дніпровської РДА у «БК КБР» капремонту центральної районної бібліотеки ім. П. Тичини. Роботи нібито тривали, коли акти виконаних робіт вже були підписані, а обсяги і вартість виконаних робіт могли бути завищені на 74 тис. грн. Однак із серпня 2018 року нових ухвал по справі не з’являлося.

Джерело: Наші гроші