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    У світі

    Вчені випробували онкологічний препарат на коронавірусі. Він виявився ефективніше за Ремдесивір

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    Препарат був протестований на інфікованих на Covid-19 - Вчені випробували онкологічний препарат на коронавірусі. Він виявився ефективніше за Ремдесивір
    Препарат був протестований на інфікованих на Covid-19
    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Новий препарат у 27 разів сильніше, ніж скандально відомий препарат Ремдесивір

    Американські дослідники виявили, що протираковий препарат Плітідепсін («Аплідін») при дослідженні на клітинних культурах майже у 30 разів ефективніше пригнічує розмноження коронавірусу, ніж гучний Ремдесивір.

    Поки це доклінічні результати досліджень, підкреслюють вчені з Сан-Франциско і Нью-Йорка у журналі Science.

    У результаті перших експериментів виявилося, що препарат Плітідепсін має противірусну активність у 27,5 раза сильніше Ремдесивіра проти коронавірусу.

    Вчені також поставили експеримент на мишах, заражених вірусом, і з'ясували, що при введенні в організм Плітідепсіна реплікація вірусу у легенях знижується на два рази. На відміну від інших препаратів Плітідепсін впливає не на білки самого вірусу, а на білки клітин, які вірус використовує для реплікації.

    В Іспанії іншою групою дослідників препарат був протестований на людях: ліки вводилося 45 пацієнтам з Covid-19. За попередніми даними компанії, він скоротив терміни госпіталізації хворих: 81% пацієнтів були виписані протягом 15 днів.

    Нагадаємо, що 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що «Ремдесивір» майже не знижує смертність через Covid-19. За словами голови ВООЗ, тільки препарат під назвою дексаметазон довів, що він може бути корисний при лікуванні захворювання у важкій формі.

    Президент США Дональд Трамп, який 2 жовтня повідомив про своє зараження коронавірусом, при лікуванні використовував Ремдесивір. Також лікарі зробили йому ін'єкцію з восьми грамів коктейлю поліклональних антитіл компанії Regeneron. Крім цього, він брав цинк, вітамін D, фамотидин, мелатонін і аспірин.

    Як повідомляв 18 жовтня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, препарат «Ремдесивір» для лікування коронавірусної хвороби закуплений і транспортується до України. Він також повідомив, що під час застосування ліків зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й кількість летальних випадків.

    До слова, Кабмін закупив ліки, які ВООЗ визнала неефективними проти Covid-19.

    Крім того, МОЗ наголосив, що «Ремдесивір» будуть постачати одразу до лікарень.

    Зазначимо, що раніше цей медикамент застосовували для лікування вірусу Ебола. На його закупівлю український Кабмін виділив 46,8 мільйона гривень. 

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    Теги: лікар держава президент хвороби ліки вірус коронавірус
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