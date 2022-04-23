Зеленський назвав причини початку війни в Україні

Росія намагається військовим шляхом повернути собі вплив, вважає президент

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Російська Федерація завжди хотіла мати вплив на Україну. Вона вирішила військовим шляхом досягнути цієї мети. Про це Зеленського повідомив під час пресконференції.

«Ми з вами знаємо, що війна йде вісім років. На жаль, не хочеться звикати до цієї повзучої окупації, однак це відбувається. Ми це бачимо. Щодо того, чи мати великий вплив на Україну, я думаю, що завжди Російська Федерація на тому, чи іншому рівні цього хотіла. Й завжди, якщо говорити відверто, тому що ми з цим впливом боремося, я вважаю, що вже побороли», – заявив президент.

Він додав, що з самого початку незалежності України, про цю незалежність мріяли тільки українці, адже вона важлива для нас й цивілізованого світу.

За його словами, Україну не вважають в РФ на рівні влади та суспільства незалежною державою, не поважають наші культурні цінності, мову тощо.

«Не вважають, що ми маємо право на самостійність, а значить не маємо права на життя. Ось ми сьогодні ми боремося за це життя, незалежність свободу. Така війна за свободу України», – пояснив глава держави.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Зеленський заявив, що наближається день, коли російські окупанти будуть змушені залишити Україну.

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну 28 квітня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Перед цим 26 квітня планується зустріч генсека ООН з Путіним у Москві.