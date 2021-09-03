Зеленському у США подарували книгу про контузії (фото)

Посібник «Легка черепно-мозкова травма» використовується в Збройних силах США, які мають досвід лікування бойових травм, набутий у чотирьох війнах

Під час візиту до Сполучених Штатів президенту України Володимиру Зеленському подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма».

Зокрема, книгу під час зустрічі Зеленського з представниками Українського кокусу в Конгресі США йому вручила членкиня Демократичної партії Марсі Каптур, яка представляє дев'ятий округ штату Огайо в Палаті представників США.

У військово-медичному посібнику американьскі лікарі діляться досвідом у лікуванні черепно-мозкової травми. Книжку присвячено військовим, які захищають життя українців.

Зазначимо, що книга «Легка черепно-мозкова травма» – це посібник з лікування контузій. Він є перекладом американського підручника «Легка черепно-мозкова травма. Реабілітаційний інструментарій». Книгу видали коштом Американсько-української медичної фундації.

За словами представниці Американсько-української медичної фундації в Україні Наталії Шульги, посібник «Легка черепно-мозкова травма» використовується в Збройних силах США, які мають досвід лікування бойових травм, набутий у чотирьох війнах, повідомляє «Голос Америки».

«Корейська війна, В’єтнам, Афганістан, Ірак. У цьому посібнику зосереджено практичний досвід порятунку життя поранених», – сказала Шульга.

У березні 2021-го перші 500 примірників цього посібника з лікування контузій надійшли до України і напередодні Дня добровольця 14 березня книжки передали Збройним силам, шпиталям, центрам реабілітації.