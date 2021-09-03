Зеленський на зустрічі з гендиректором Apple запросив розширювати присутність в Україні (фото)

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у тісній співпраці з Apple

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком у штаб-квартирі компанії в м. Купертіно. Про це інформує Офіс президента.

Глава держави відзначив, що успіх Apple, яка пройшла шлях від гаражного стартапу до найдорожчої корпорації світу, надихає тих, хто сьогодні змінює цифрову індустрію.

Володимир Зеленський наголосив, що вітчизняний ІТ-сектор нині стрімко розвивається, і офіційне відкриття офісу Apple в нашій країні є додатковим свідченням перспективності українського ринку.

«Вже сьогодні Україна – потужний світовий ІТ-хаб. Наші фахівці успішно співпрацюють з компаніями зі списку Fortune 500, зокрема й з Apple», – сказав він.

Володимир Зеленський розповів Тіму Куку про досягнення нашої держави в ІТ-сфері та висловив зацікавленість у подальшому розширенні присутності Apple в Україні, зокрема завдяки командам онлайн-підтримки, модераторів Apple Music та AppStore, а також сервісу обслуговування пристроїв.

Глава держави та його команда презентували генеральному директору Apple проєкт «Дія City».

Також ішлося про проєкт перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.

Крім того, під час зустрічі обговорили можливість співпраці в напрямку освіти в галузі програмування для школярів, студентів, ветеранів, працівників сфери охорони здоров'я, а також забезпечення комп'ютерною технікою шкіл та вчителів – на підтримку тих програм, які вже реалізуються в Україні.

Сторони також обговорили можливість будівництва компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні, за прикладом центру, який було споруджено в Данії. Йшлося й про локалізацію продуктів Apple, українізацію персонального помічника Siri.

«Сподіваюсь, що динаміка розвитку компанії Apple та темпи цифровізації нашої держави допоможуть створити історію успіху Apple в Україні та Apple з Україною», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент виступив у Стенфорді.

2 вересня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, чи звучали імена відомих українських олігархів під час візиту президента Володимира Зеленського до США.

Єрмак також сказав, що Президент Володимир Зеленський хоче, щоб США долучилися до переговорів у нормандському форматі. Глава держави вважає, що у цьому форматі потрібно обговорювати питання «Північного потоку – 2».

Зеленський вчора запропонував президенту США приєднатися до нормандського формату переговорів про урегулювання конфлікту на Донбасі. До слова, США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові.

Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години.

Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України. Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

Читайте також: