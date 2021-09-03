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    Думки вголос

    Зустріч Зеленського і Байдена була вигідною двом країнам

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Для США, незважаючи на політичний &laquo;мертвий сезон&raquo; і Афганістан, обставини зустрічі зараз в плюс - Зустріч Зеленського і Байдена була вигідною двом країнам
    Для США, незважаючи на політичний «мертвий сезон» і Афганістан, обставини зустрічі зараз в плюс

    Для України особливо важлива зараз підтримка США не тільки з точки зору апетитів Росії

    Мовою оригіналу

    О встрече Байдена и Зеленского (мидлрид)

    Анализируя итоги встречи президентов Украины и США, выделю две составляющие – фон визита и результаты визита.

    Фон. Как это ни странно, состоявшаяся встреча выгодна обеим странам.

    Для Украины особо важна сейчас поддержка США не только с точки зрения вечных аппетитов России, но и потому – что де-факто роль Германии и Франции как стран Нормандского формата становится меньше. В силу выборов в Германии в сентябре этого года, и погружения во внутреннюю повестку. Во Франции тоже скоро выборы, в следующем году.

    Еще одна причина важности до Украина – необходимость восстановления доверия. Как мы знаем, два года назад была история с первым импичментом Трампа, куда Зеленского то ли втянули, то ли он сам втянулся (будучи готовым на все ради встречи с Трампом).

    Но и для США, несмотря на политический «мертвый сезон» и Афганистан, обстоятельства встречи сейчас в плюс.

    Во-первых, на фоне критики части американского политического истеблишмента в адрес администрации Байдена за СП-2, за неготовность идти на противоречия с Германией - поддержка Украины добавляет в плюс.

    А, во-вторых, имиджевые потери на фоне ухода американских войск из Афганистана требуют переключения внимания и демонстрации лидерства в геополитике.

    Результаты. Предварительно они формируют базу для развития партнёрских отношений. Будет оно или нет - зависит от конкретных действий в дальнейшем.

    Из позитивного – обновленная хартия стратегического партнёрства, а также намерения активизировать работу двухсторонней комиссии. Из конкретики – помощь в 60 млн долл на оборонный сектор и задекларированные 463 млн дол в какой-то перспективе на внутренние структурные преобразования. И вот здесь самое интересное.

    Допускаю, что большая часть разговора была посвящена теме реформ и внутренних процессов. Кроме судебной реформы, децентрализации, реформы управления, не исключаю, что речь шла и о проблеме олигархов. Накануне визита в издании Intelligence Online вышла публикация о том, что Коломойский продолжает тактику получения нужных решений в украинских судах, чтобы потом использовать их в международных судах.

    В общем, это про взрослость и готовность власти заниматься реальными трансформациями, а не пиаром и попытками накопать что-то на предшественника (с учетом инцидента на День независимости, допускаю, что и тема такого внимания действующей власти к Порошенко могла обсуждаться).

    В целом же, помощь и поддержка США будет прямо пропорциональной действиям самой Украины. Ну а принцип win-win предполагает как взаимные сферы пересечения интересов, так и четкие задачи каждой из сторон, ну и последовательность в действиях.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: реформа США Джозеф Байден Володимир Зеленський
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    Зустріч Зеленського і Байдена була вигідною двом країнам