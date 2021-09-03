«Майже панічний стан». Невербальний психолог – про таємні знаки на зустрічі Зеленського і Байдена

Зеленський постійно «жував» губи. Що це означало?

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів провів зустріч з американським лідером Джо Байденом. Зустріч тривала понад дві години, за її результатами глави держав оприлюднили спільну заяву.

«Не знаю, чи сталась хімія... Зустріч була продуктивна, не постійно в сонячній атмосфері, але така... чоловіча розмова», – підсумував Зеленський під час пресконференції після переговорів.

Про те, чи таки «сталася хімія», та що лишилося поза кадром, в інтерв’ю «Главкому» розповів політичний психолог, експерт з невербальної комунікації Валентин Кім.

Експерт звернув увагу на контекст переговорів: «У стосунках Байдена та Зеленського є певний бекграунд, який не грає на руку нашому президенту. Згадайте, справа «Бурісми», обіцянка Зеленського «розібратися», яке він давав по телефону попередньому американському президенту Дональду Трампу. Натомість таке тло ставить Байдена у позицію домінування».

Перше, що побачив Валентин Кім, це колосальна нервозність українського лідера. «Зеленський був майже у панічному стані. І невербальних підтверджень тому було дуже багато. Невербальні сигнали, які є показником сильного стресу, у Зеленського виявлялися повною мірою», – починає експерт.

«Зеленський переживав дуже сильну тривогу і стрес, особливо помітно на тлі повного спокою, який демонстрував Байден» (Фото: edokeefe / Twitter)

Мова тіла

«Зверніть увагу на позу українського президента: його ніби «пригвоздили» до крісла. Поза мала справляти враження розслабленої людини, але вона точно була незручною для Зеленського – абсолютно пряма спина, некомфортне розташування рук на колінах», – коментує психолог. Все це разом, за його словами, означає постійну готовність до мобілізації: людина у будь-який момент готова підскочити і побігти – або назустріч небезпеці, або якнайдалі від неї.

Щодо жестикуляції: Зеленський не знав, куди подіти руки, постійно рухав ногами. Крім того, для українського лідера було характерно, за словами експерта, «поміщатися у локацію, яку він займав». «Поясню, що це значить: його жести не виходили за межі його крісла, були не широкими, простіше кажучи, він займав небагато місця. Загалом Зеленський робив багато дрібних, суєтних рухів: те, як він знімав маску, м’яв її в руках, потім відкладав, перебирав папірці», – звертає увагу експерт.

Фізіологія стресу

«Під час стресу пересихає ротова порожнина, губи, тому людина часто робить ковтальні рухи чи покашлює. Ще один вияв – облизування чи покусування губ у спробі їх зволожити. Зеленський постійно жував губи», – звертає увагу Валентин Кім.

«Зеленський не знав, куди подіти руки, постійно рухав ногами» (Фото: Reuters)

Подивитися в очі Байдену

Психолог звернув увагу і на те, що Зеленський постійно намагався зазирнути в очі Джо Байдену, зловити його погляд. «Зазвичай так поводиться людина, яка чекає якоїсь реакції від візаві, дуже важливого для того, хто говорить. Якщо розглядати ситуацію з точки зору домінування, то, як правило, людина, яка підкорюється, буде значно частіше дивитися на домінанта. Домінанту ж не потрібно встановлювати зоровий контакт – він і так знає, що є вищим за статусом, що всі його сигнали зчитуються і виконуються», – пояснює експерт і додає, що збоку виглядало, ніби наш президент шукав схвалення Байдена.

Після іспиту

Під час виходу до журналістів після переговорів поведінка Зеленського була інакшою. «Це була поведінка людини, яка щойно склала дуже важкий іспит. Президент був повільним, виглядав змореним. Водночас він явно відчував полегшення, повернулась його здатність жартувати. До нього поверталась присутність духу: він витримав цю зустріч. Проте дуже втомився», – коментує Кім.

Стомлений Байден

Те, що Зеленський переживав дуже сильну тривогу і стрес, особливо помітно на тлі повного спокою, який демонстрував Байден, зазначає психолог. «У Байдена практично не було спроб встановити візуальний контакт із Зеленським. Лідер США робив досить плавні, нерізкі рухи. Він сидів, закинувши ногу на ногу», – зазначає експерт.

Кім зауважує, що, з точки зору класичної психології, це можна пояснити віковими особливостями: поважний вік не передбачає високу активність. «Однак це твердження не завжди вірне – згадайте, на зустрічі з Путіним Байден був більш емоційним та активним. Крім того, Байден міг почуватися стомленим: у нього зараз важкий емоційний період через не надто вдалу історію виходу з Афганістану, причому не він є винуватцем цієї ситуації, він отримав її у спадок», – констатує експерт.

Важливо також, що жести Байдена охоплювали великий простір. Це трапляється тоді, коли людина відчуває свою домінацію – її жести стають широкими.

«Американський президент перебував у сильній позиції під час переговорів. Він – на своїй території, має вищий статус і спілкується з колегою, який перед ним проштрафився і який демонструє ознаки тривоги. Байден, як політик з величезний досвідом, безумовно, бачив тривогу Зеленського. Тож американський лідер почувався спокійно і комфортно», – резюмує Валентин Кім.

До слова, про знервованість Зеленського може свідчити і те, що він, за власним зізнанням, забув обговорити з Байденом одну делікатну тему: візит американського лідера до України. «Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі. Треба було проговорити детальніше щодо візиту президента Сполучених штатів... Але до цього наші команди комунікували, і ми по телефону комунікували щодо візиту. Я думаю, що президент (США) приїде в Україну, це буде, мені здається, сьомий візит, він багато разів був в Україні... Мені здається, шість разів. Тим не менш – це багато», – потішив президент України.

Наталія Сокирчук, «Главком»