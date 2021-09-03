Спікер Зеленського став героєм курйозних мемів та фотожаб
Користувачів соцмереж обурила поведінка Никифорова
Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров, який розмістив фотографію на тлі монумента на честь першого президента США Джорджа Вашингтона, став героєм мемів і фотожаб у мережі.
Жартівники з мережі обурила поведінка Никифорова, адже Джордж Вашингтон – один з батьків-засновників Сполучених Штатів Америки. Монумент на його честь є сакральним місцем для американців
Нагадаємо, що сам Сергій Никифоров назвав жартом свою фотографію.
«Це серія фотографій, і вони пов'язані. Два фото – дві протилежності. Їх треба розглядати в комплекті. Така самокритика. На одному фото я серйозний, задумливий, дивлюся вдалину, а на другому – дивіться, я тримаю в руках «пірамідку»! Це дві сторони спектра. Причому насправді я не такий і не такий – я десь посередині. Але ось вам дві крайності – вибирайте, яка вам більше подобається. Ця фотографія спеціально була зроблена, вона іронічна: ось шаблонна фотографія, яка може бути – я тримаю «пірамідку», – заявив Никифоров «Стране».