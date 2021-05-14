У Бабиному Яру відкрили синагогу-МАФ за російським проєктом (фото)

Синагога є частиною російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру

У День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, в Бабиному Яру відкрили місце для роздумів (символічну синагогу), що стане одним з елементів Меморіального центру Голокосту.

Меморіали жертвам Голокосту є в Ізраїлі, в Польщі, Німеччині, в США. Тепер у Києві теж є один із елементів майбутнього Меморіалу на вшанування пам'яті про загиблих.

Символічна синагога – місце для роздумів – спільний проєкт меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» та Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Вона збудована у вигляді розкладної книжки-панорами. Спроєктував споруду відомий швейцарський архітектор Мануель Герц.

Над створенням синагоги також працювали: конструктор Ярослав Новицький, конструктор Дмитро Писаревський, художниця Галина Андрусенко, експерт з деревообробки Володимир Редін, головний продюсер проєкту Олексій Макухін.

Синагога прикрашена візерунками і текстами молитов, які повторюють традиційний розпис старовинних синагог у Західній Україні, знищених під час Другої світової війни і Голокосту. Стеля споруди прикрашена малюнками у вигляді карти зоряного неба, що відтворює положення зірок 29 вересня 1941 року – у перший день масових розстрілів в Бабиному Яру. Виготовлена вона із сторічної деревини дуба, яку привезли з різних куточків України.

Слід зазначити, що «Місце для роздумів» (символічна синагога) – це частина російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру, яким керує режисер Ілля Хржановський.

Згідно з документами, синагога значиться як МАФ.

Нагадаємо, 25 грудня 2020 року, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

Раніше українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

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