Що буде збудовано у Бабиному Яру? Українські євреї закликають поламати план Путіна



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У Бабиному Яру встановлені пам’ятники і пам’ятні знаки, які нагадують про події нацистської окупації Києва, коли в урочищі розстрілювали людей за етнічною ознакою

Українські євреї закликали підтримати розроблений українськими істориками державний проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру

Українські євреї написали відкрите звернення до громадянського суспільства України із закликом усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам’яті

Автори звернення висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Вони закликали підтримати розроблений українськими істориками державний проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру, який прагне гідно вшанувати пам’ять про всі жертви цього трагічного місця.

Люди, які вже підтримали звернення, не дуже сподіваються на розуміння та допомогу з боку нинішньої влади, тому це звернення спрямоване до українського громадянського суспільства, яке є надійнішим чинником цивілізованого майбутнього України.

Звернення підписали більше 160 українських євреїв, які сьогодні мешкають як в Україні, так і в інших країнах світу.

Звернення українських євреїв до громадянського суспільства України

Ми, українські євреї, ті, хто ототожнює себе з демократичним європейським майбутнім України, хто пліч-о-пліч із побратимами з інших етносів впродовж 30 років незалежності підтримував прагнення України до демократії та справедливості, розбудовував і захищав Україну на майданах, на фронті проти російської аґресії, у волонтерському русі та у громадському просторі (морально, матеріально й особистою участю), звертаємося до всіх небайдужих громадян та організацій, членами яких вони є, із закликом підтримати український проект комплексної меморіалізації Бабиного Яру, розроблений українськими істориками за дорученням Кабінету міністрів України. Не можна допустити, щоб десятки тисяч єврейських та неєврейських жертв Бабиного Яру навіть через 80 років після страшної смерті стали заручниками й знаряддям російської пропаганди проти України.

Зараз на території Бабиного Яру та його околиць існує понад 30 пам’ятних і меморіальних знаків, які, на жаль, досі не поєднані у спільний меморіальний простір. Попри це, у свідомості пересічних пострадянських громадян та у широкому міжнародному загалі пам’ять Бабиного Яру залишається нібито майже ніяк не відзначеною. На жаль, Україна за роки незалежності не спромоглася серед іншого гідно вшанувати пам’ять десятків тисяч своїх закатованих співгромадян-євреїв і не євреїв. А відсутність меморіального простору та належного музейного центру лише підсилює відчуття державної безпорадності.

Така слабкість є відбитком загальної недостатньої уваги держави до становлення української політики пам’яті – важливої складової існування та сприйняття України як дійсно самостійної й незалежної держави, що вкорінена у світову історію, а не є випадковим уламком російсько-радянської імперії, який ласкою або силою можна й треба повернути назад. Саме тому ми і звертаємось із цим закликом не до влади, а до громадянського суспільства, яке, на наше переконання, є надійнішим чинником цивілізованого майбутнього України.

Від самого початку державної незалежності України ми спостерігаємо, як передусім Росія, а також деякі інші країни намагаються стати арбітрами у нашій історії, питаннях української політики пам’яті. Подібне втручання у внутрішні справи України неприпустиме, бо це призвело б до загрози втрати Україною своєї державної суб’єктності.

На цьому тлі поява двох окремих проектів меморіалізації Бабиного Яру – українського та російського – стала потужним чинником продовження ідеологічного протистояння старої – євразійської, постімперської позиції та нової – української, проєвропейської. Саме тому ми неприємно здивовані відкритою підтримкою, яку надав чинний президент України Володимир Зеленський саме російському проекту.

Цей проект запропоновано та фінансується російськими мільярдерами, при цьому нав’язливо підкреслюється їхнє єврейське походження. Також педалюється те, що вони є уродженцями України, останнім часом їх навіть називають «українсько-єврейськими» (а чому б не британськими – за місцем нинішнього проживання одного з них). Таким чином старанно маскується факт їхньої абсолютної афільованості з Росією і особисто з Путіним.

Поява російського проекту була розіграна як улюблена путінськими пропагандистами «многоходовочка», аби загнати Україну у цугцванґ – певний стан «мовою» шахів, коли кожен хід веде до погіршення ситуації й програшу. Якщо цей проект буде втілено, це не лише продемонструє всьому світові, що Україна нібито нездатна гідно вшанувати пам’ять єврейських і не єврейських жертв Другої світової війни, а сам проект стане потужним знаряддям російської пропаганди, що намагається представити українців як радикальних націоналістів та антисемітів. Якщо ж ні – це буде подано як «доказ антисемітизму» України, яка не дозволила вшанувати пам’ять жертв Голокосту. Тому поява й втілення українського, державного проекту при підтримці українського громадянського суспільства ламає цю путінську гру.

Суттєві відмінності двох проектів не є тільки проявами принципових відмінностей української та російської політик пам’яті чи різними поглядами російських та українських істориків на трагічні події минулих сторіч, зокрема двадцятого. Лише один, але гострий приклад цієї різниці: попри декларації щодо збереження пам’яті про загиблих євреїв, російський проект планує будівництво музею саме на місці зруйнованих в радянські часи єврейського та караїмського цвинтарів. Український проект, на відміну від російського, дуже делікатно ставиться до питань єврейської релігії та традиції. Він категорично заперечує можливість будівництва на місцях поховань, розстрілів і спалення останків закатованих людей. В цьому проявляється дієва українська повага до одного з наріжних каменів юдейської традиції.

Звертаючись до громадянського суспільства, ми, українські євреї, закликаємо сприймати Голокост і зокрема трагедію Бабиного Яру не лише єврейськими трагедіями, але частинами української історії та української політики пам’яті, як Голодомор і депортація кримських татар, сталінські репресії 1920-1950-х років. Ми добре пам’ятаємо, що наприкінці тоталітарного терміну нашої спільної історії та на початку відродження національно-демократичних рухів українців і євреїв у середині минулого сторіччя, саме Бабин Яр став тим місцем, де зустрілися активісти згаданих вище рухів і знайшли спільну мову. Координація дій та союзницьке об’єднання єврейського руху з українським національно-демократичним і правозахисним рухами стали символами кінця комуністичної імперії.

Для нас боротьба за належне вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру є актом сумління і, водночас, національним і громадянським обов’язком. Ми вважаємо, що саме український проект меморіалізації Бабиного Яру, який поєднує вшанування жертв Голокосту з іншими, неєврейськими жертвами, включає пам’ять про єврейську трагедію в суцільний історичний контекст і робить її невід’ємною часткою загальноукраїнської історичної пам’яті, має бути втілений у цьому трагічному просторі.

Звернення вже підписали:

1 Ігор Аврущенко Ізраїль 2 Галина Акерман Франція 3 Самуіл Акерман Франція 4 Олена Андронатій Україна 5 Наталія Бакуліна Україна 6 Марк Бєлорусець Україна 7 Леонід Белянський Україна 8 Меєр Бірман США 9 Сіма Бірман США 10 Валерія Богуславська Україна 11 Євгенія Богуславська Україна 12 Володимир Бойко Ізраїль 13 Ірина Бойко Ізраїль 14 Регіна Брагіна Ізраїль 15 Людмила Брагінська Україна 16 Борис Брікер США 17 Роман Бронфман Ізраїль 18 Петро Бульковштейн Ізраїль 19 Леонід Вайденфельд Україна 20 Віра Вайсберг Німеччина 21 Матвій Вайсберг Україна 22 Михайло Ваксман Україна 23 Леонід Варенгаупт Україна 24 Михайло Вейсберг Україна 25 Олександр Верхман Україна 26 Ігор Винокуров Україна 27 Анатолій Вишевський Чехія 28 Ілля Вишевський США 29 Марат Вишневий Україна 30 Карл Волох Україна-Ізраїль 31 Вікторія Гаркаві США 32 Тетяна Гельфер США 33 Галина Герцік Ізраїль 34 Григорій Гінчерман США 35 Олександр Гінчерман США 36 Михайло Гершензон Україна 37 Семен Глузман Україна 38 Леонід Гольберг Україна 39 Роза Гольденберг США 40 Юхим Гольденберг США 41 Павло Гольдін Україна 42 Ігор Гольфман Україна 43 Максим Гон Україна 44 Георгій Готсдінер Ізраїль 45 Вікторія Гофштейн Ізраїль 46 Даніїл Гребень Україна 47 Євген Гребень Україна 48 Сергій Гребень Україна 49 Ілля Грутман Німеччина 50 Олена Гудім Україна 51 Леонід Гурвіц США 52 Ада Даль Україна 53 Олена Дамбінова Ізраїль 54 Олексій Дармодехін Україна 55 Анатолій Дермайнер Ізраїль 56 Ганна Дермайнер Ізраїль 57 Алла Джейкобсон США 58 Бенджамін Джейкобсон США 59 Олена Добровинська Німеччина 60 Генадій Добровинський Німеччина 61 Анна Додзюк Польща 62 Олена Дубовенко США 63 Георгій Духовичний Україна 64 Олександр Єлісаветський Україна 65 Алла Заманська Україна 66 Олена Заславська Україна 67 Олексій Заславський Україна 68 Борис Захаров Україна 69 Євген Захаров Україна 70 Ірма Землеруб Ізраїль 71 Йосиф Зісельс Україна 72 Давид Калеко Україна 73 Тетяна Каспер Україна 74 Гета Квят Ізраїль 75 Ігор Керезь Україна 76 Борис Кімельфельд Ізраїль 77 Дмитро Кімельфельд Ізраїль 78 Ірина Климова Україна 79 Дмитро Кляйн Німеччина 80 Олена Кляйн Німеччина 81 рав Іцхак Козлов Україна 82 рав Моше Колєснік Україна 83 Алла Коломієць Україна 84 Віра Комська Ізраїль 85 Юрій Корогодський Україна 86 Херард фон Коутен Нідерланди 87 Кіра Крейдерман Україна 88 Аліна Лабізон США 89 Олександр Лабізон США 90 Віктор Левін Ізраїль 91 Марк Левін Ізраїль 92 Сергій Лейвіков Україна 93 Людмила Лелчитська США 94 Світлана Лещинська Ізраїль 95 Анатолій Лещинський Ізраїль 96 Даніель Лещінський Ізраїль 97 Дмитро Лещинський Ізраїль 98 Ольга Лімонова Україна 99 Рафаїл Літвін Україна 100 В'ячеслав Ліхачов Україна 101 Тимур Литовченко Україна 102 Жанна Литовченко Україна 103 Єфім Меламед Україна 104 Броніслав Міцель США 105 Маргаріта Міцель США 106 Михайло Міцель США 107 Ізабела Мирошник США 108 Олег Мирошник США 109 Олександр Мирошник США 110 Євген Монастирський Україна 111 Олександр Назар Україна 112 Віталій Нахманович Україна 113 Галина Нахманович Україна 114 Ганна Некрасова Україна 115 Майкл Ногін США 116 Ольга Ногіна США 117 Михайло Ордовский Россия 118 Григорій Палант США 119 Ольга Палант США 120 Ірина Палатник США 121 Михайло Палатник США 122 Олександр Пасхавер США 123 Йоханан Петровський-Штерн США 124 Анатолій Подольський Україна 125 Володимир Покидайло Україна 126 Віталий Портников Україна 127 Андрій Семенов Німеччина 128 Катерина Рапай Украина 129 Ростислав Розенберг Німеччина 130 Аркадій Ромм Україна 131 Едуард Рубен Ізраїль 132 Ольга Рубен Ізраїль 133 Олег Сінельников Україна 134 Олена Сіндеєва Росія 135 Людмила Сокольська Німеччина 136 Олександра Соміш Україна 137 Роман Спектор Росія 138 Ганна Степанова Ізраїль 139 Олександра Супряженко Україна 140 Сергій Тихий Україна 141 Валентина Томіліна Ізраїль 142 Алла Тульчинська США 143 Юхим Тульчинський США 144 Броніслав Тутельман Україна 145 Євген Фарбер Ізраїль 146 Артем Федорчук Ізраїль 147 Вадим Фельдман США 148 Лев Філіпов Канада 149 Ієхіель Фішзон Ізраїль 150 Мір'ям Фішзон Ізраїль 151 Артур Фредекінд Німеччина 152 Натан Хазін Україна 153 Галина Хараз Ізраїль 154 Людмила Херсонська Україна 155 Борис Херсонський Україна 156 Володимир Цаур США 157 Сергій Черепанов Україна 158 Ашер Йосиф Черкаський Україна 159 Велвл Чернін Ізраїль 160 Євген Швєдков Україна 161 Володимир Шнітер США 162 Лариса Шнітер США 163 Алла Шпіцбург США 164 Борис Штівельман Ізраїль 165 Ернст Шульман Ізраїль 166 Інна Шульман Ізраїль 167 Марат Янкулін Німеччина

Список оновлюється.

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Джерело: espreso.tv