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    Політика

    Хакери атакували голову Європейського центробанку з номера Меркель

    Окрім Лагард, хакери також намагалися атакувати й інших політиків та представників економічних кіл - Хакери атакували голову Європейського центробанку з номера Меркель
    Окрім Лагард, хакери також намагалися атакувати й інших політиків та представників економічних кіл
    фото: dw.com

    Як зловмисники дізналися номер Меркель, поки не відомо

    Хакери намагалися зламати у месенджері акаунт голови Європейського центробанку Крістін Лагард та інших високопоставлених політиків. Про це пише Deutsche Welle.

    Шахраї, що видавали себе за ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель, відправили Лагард повідомлення з проханням повідомити код за допомогою якого вони могли б отримати доступ до її облікового запису у WhatsApp.

    Лагард, яка дружить із Меркель, отримала SMS-повідомлення начебто від ексканцлерки з пропозицією продовжити спілкування через WhatsApp. Лагард передзвонила Меркель, і виявилося, що та не писала такого повідомлення. Якби хакери отримали код ідентифікації, то змогли би отримати доступ до облікового запису Лагард у месенджері.

    Як зловмисники дізналися номер Меркель, поки не відомо.

    Окрім Лагард, хакери також намагалися атакувати й інших політиків та представників економічних кіл. Для цього вони використовували вкрадені особисті дані високопоставлених німецьких політиків.

    Німецькі правоохоронці розпочали розслідування. Федеральне відомство з охорони конституції і Федеральне управління інформаційної безпеки попередили депутатів Бундестагу про небезпеку і надіслали їм описи методики хакерів.

    Як повідомлялося. хакери з РФ вчинили потужну атаку на Латвію. Також іноземні спецслужби ліквідували російську хакерську мережу.

    Теги: росія окупанти війна розслідування Україна окупація хакер WhatsApp #stoprussia
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    Хакери атакували голову Європейського центробанку з номера Меркель