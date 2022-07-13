Хакери атакували голову Європейського центробанку з номера Меркель

Окрім Лагард, хакери також намагалися атакувати й інших політиків та представників економічних кіл

Як зловмисники дізналися номер Меркель, поки не відомо

Хакери намагалися зламати у месенджері акаунт голови Європейського центробанку Крістін Лагард та інших високопоставлених політиків. Про це пише Deutsche Welle.

Шахраї, що видавали себе за ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель, відправили Лагард повідомлення з проханням повідомити код за допомогою якого вони могли б отримати доступ до її облікового запису у WhatsApp.

Лагард, яка дружить із Меркель, отримала SMS-повідомлення начебто від ексканцлерки з пропозицією продовжити спілкування через WhatsApp. Лагард передзвонила Меркель, і виявилося, що та не писала такого повідомлення. Якби хакери отримали код ідентифікації, то змогли би отримати доступ до облікового запису Лагард у месенджері.

Як зловмисники дізналися номер Меркель, поки не відомо.

Окрім Лагард, хакери також намагалися атакувати й інших політиків та представників економічних кіл. Для цього вони використовували вкрадені особисті дані високопоставлених німецьких політиків.

Німецькі правоохоронці розпочали розслідування. Федеральне відомство з охорони конституції і Федеральне управління інформаційної безпеки попередили депутатів Бундестагу про небезпеку і надіслали їм описи методики хакерів.

Як повідомлялося. хакери з РФ вчинили потужну атаку на Латвію. Також іноземні спецслужби ліквідували російську хакерську мережу.