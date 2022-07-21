Хакери атакували українське радіо та запустили фейк про Зеленського (відео)

В ефірі радіостанцій випустили фейкове повідомлення про стан здоров’я президент Володимира Зеленського

Хакери зламали ефір українських радіостанцій та запустили у фейк нібито про хворобу президента України Володимира Зеленського. У холдингу TAVR Media, мережі якої належать зламані радіостанції, заявили про кібератаку на сервери.

«Володимир Зеленський перебуває у реанімації у тяжкому стані. Тимчасово обов’язки президента України виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук», – говорилося у повідомленні, поширеному зловмисниками.

У TAVR Media наголосили, що ця інформація є фейком. Фахівці працюють над вирішенням проблеми.

У холдинг TAVR Media входять: Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, «Мелодія FM», «Наше Радіо», Classic Radio, Radio Jazz, «Радіо Байрактар».

Додамо, що наприкінці червня кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів. Напередодні Дня конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій.

Нагадаємо, як повідомила раніше Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, у першому півріччі 2022 року урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1350 кібератак.

Із початку війни РФ проти України зафіксовані атаки російських хакерів проти урядів, аналітичних центрів і підприємств 42 країн-союзників України.

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