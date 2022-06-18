Держспецзв’язку: вторгнення Путіна в Україну – перша у світі повномасштабна кібервійна

Нинішня війна підтвердила, що хоча російські хакери часто діють поза офіційними держструктурами, вони глибоко інтегровані в апарат безпеки країни

Напад Росії на Україну 24 лютого став першою у світі повномасштабною кібервійною. Про це йдеться в статті, голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя, розміщеній на сайті Атлантичної ради США.

Щиголь зазначив, що ще на початку епохи Інтернету був відомий потенціал зброї цифрових технологій як інструмент міжнародної агресії. Це було підкреслено кібератакою Росії в 2007 році на Естонію, яка була широко визнана першим подібним актом однієї держави проти іншої. У 2016 році НАТО офіційно визнало кіберпростір полем військових операцій поряд із більш традиційними сферами землі, моря та повітря.

«Нинішня російсько-українська війна є наступною важливою віхою в нашому розумінні кібербезпеки, що швидко розвивається. Зараз стає все більш очевидним, що вторгнення, розпочате Володимиром Путіним 24 лютого, є першою у світі повномасштабною кібервійною. Щоб повністю засвоїти уроки цього знакового конфлікту та оцінити наслідки для майбутнього міжнародної безпеки, знадобиться багато років. Проте вже можна зробити ряд попередніх висновків, які мають наслідки для окремих осіб, організацій та національних урядів у всьому світі», - вважає він.

«Нинішня війна підтвердила, що хоча російські хакери часто діють поза офіційними держструктурами, вони глибоко інтегровані в апарат безпеки країни, і їхня робота тісно координується з іншими військовими операціями», – зазначив він.

За його словами, подібно до воєнних найманців, таких як, наприклад, «група Вагнера», хакери являють собою неофіційну, але важливу частину наступальних можливостей сучасної Росії.

Щиголь нагадав, що за місяць до початку нинішнього вторгнення хакери піддали Україну потужній кібератаці, покликаній послабити урядові структури й підготувати ґрунт для майбутнього наступу. Об'єктами атаки стали, зокрема, найважливіші об'єкти інфраструктури.

Протягом війни атакам піддавалися енергетичні й комунальні підприємства, лікарні та служби швидкого реагування, гуманітарні організації.

До слова, також заступник голови Держспецзв’язку визнав: кіберзахист України має слабкі місця.