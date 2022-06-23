  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
  4. Російські хакери атакували понад 40 країн: кому дісталося найбільше
рус
    Технології

    Російські хакери атакували понад 40 країн: кому дісталося найбільше

    Російські кіберзлочинці працюють на Кремль - Російські хакери атакували понад 40 країн: кому дісталося найбільше
    Російські кіберзлочинці працюють на Кремль
    фото з відкритих джерел

    Атаки російських хакерів були успішні у 29% випадків

    Із початку війни РФ проти України зафіксовані атаки російських хакерів проти урядів, аналітичних центрів і підприємств 42 країн-союзників України. Про це повідомляє пресслужба Microsoft.

    «Із початку війни атаки російських хакерів були успішні у 29% випадків», – заявив президент Microsoft Бред Сміт.

    Майже дві третини цілей кібершпигунства стосувалися членів НАТО. Сполучені Штати Америки були головною метою, на другому місці опинилася Польща, головний канал військової допомоги, що надходить в Україну. Також за останні місяці Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Туреччина випробували на собі численні напади російських хакерів.

    Винятком є Естонія, де Microsoft з 24 лютого не виявила жодної російської кібератаки. У компанії вважають, що Естонія впровадила хмарні обчислення, де зловмисників легше виявити.

    У Microsoft також зазначили, що кіберзахист України виявився сильнішим в цілому, ніж можливості Росії.

    Кіберзлочинці з РФ проявляють обережність, щоб не випустити руйнівні віруси, що знищують дані, за межі України, як це сталося з вірусом NotPetya в 2017 році.

    Україна також подала приклад в області захисту даних завдяки тому, що перейшла від локального зберігання своїх даних на серверах до поширення цих даних в хмарних сервісах, розміщених в центрах обробки даних по всій Європі.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти кібератака війна Україна кібербезпека окупація хакер #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські хакери атакували понад 40 країн: кому дісталося найбільше