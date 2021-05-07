Зеленський відзначив державними нагородами 15 піхотинців

Медаллю «За військову службу Україні» відзначено 11 військовослужбовців, ще чотирьох нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни»

З нагоди Дня піхоти президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 183/2021 «Про відзначення державними нагородами України». Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку нагороджено 15 осіб. Медаллю «За військову службу Україні» відзначено 11 військовослужбовців, ще чотирьох нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни».

«Піхотинці по праву вважаються найчисленнішою частиною українського війська. Вони щоденно тримають удар та демонструють непереможний характер, відвагу й мужність на Донбасі. Шануємо пам'ять воїнів-піхотинців, полеглих у боротьбі за свободу й незалежність України, та дякуємо військовим за героїзм і вагомий внесок в оборону країни», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 6 травня, в ході чергового обстрілу на Донбасі загинув український військовий. Ще один боєць отримав поранення і знаходиться у важкому стані. У День піхоти від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр».

5 травня проросійські бойовики на Донбасі протитанковою керованою ракетою обстріляли цивільний сектор Попасної в Луганській області. В результаті розриву ракети сталася пожежа.