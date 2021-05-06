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    На Донбасі загинув ще один український військовий

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    На Донбасі смертельно поранили ще одного військового - На Донбасі загинув ще один український військовий
    На Донбасі смертельно поранили ще одного військового
    Фото з відкритих джерел

    Підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь

    Російсько-окупаційні війська поранили ще одного українського військового на Донбасі. Поранення виявилося несумісне з життям. Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування «Схід» на сторінці у Facebook.

    В результаті ворожого обстрілу військовослужбовець отримав смертельне вогнепальне кульове поранення. Підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

    Українська сторона вже проінформувала про інцидент представників ОБСЄ. На місці події працюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

    «Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню», - наголосили в ОТУ «Схід».

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    Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, в ході чергового обстрілу на Донбасі загинув український військовий. Ще один боєць отримав поранення і знаходиться у важкому стані. У День піхоти від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр».

    Учора проросійські бойовики на Донбасі протитанковою керованою ракетою обстріляли цивільний сектор Попасної в Луганській області. В результаті розриву ракети сталася пожежа.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Холодний Яр Операція Об’єднаних сил
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