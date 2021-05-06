В Офісі президента розраховують, що Зеленський і Байден скоро зустрінуться

Поки конкретної дати зустрічі президентів немає, але по обидва боки є «зацікавленість на високому рівні», зазначив Єрмак

Є підстави вважати, що скоро відбудеться зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, підбиваючи підсумки зустрічі Президента Володимира Зеленського з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном у Києві.

Він зауважив, що візит Ентоні Блінкена в Україну дуже важливий напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного місяця. Володимир Зеленський обговорив з Держсекретарем прагнення України отримати План дій щодо членства в Альянсі.

«І тут ми теж почули про підтримку США. Тому я вважаю, що це дуже успішний, дуже своєчасний візит. Це змістовна бесіда, яка продемонструвала: стосунки між Україною та США перебувають сьогодні на дуже високому рівні й вони розвиваються. Ми бачимо цю позитивну тенденцію», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Крім того, за його словами, сьогодні обговорювалося питання можливої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів.

«Можу сказати: поки що немає конкретної дати зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч невдовзі відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні – і з боку українського Президента, і ми почули від Держсекретаря про таку зацікавленість з боку Президента Байдена», – повідомив керівник Офісу Глави держави.

Він нагадав, що 2021 рік є особливим роком для України, адже цьогоріч наша держава святкує 30-річчя незалежності.

«Тому є велике сподівання побачити Президента Байдена в Україні в цьому році», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави також додав, що формат зустрічей, які Ентоні Блінкен мав в Україні, підтверджує, що стосунки між нашими державами будуються на різних рівнях.

«Держсекретар зустрічався з представниками фракцій парламенту, Прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і, безумовно, з президентом. З боку США ми ще раз почули про безумовну двопартійну підтримку України. І з боку України ми сьогодні побачили на прикладі цих зустрічей, що дійсно цей діалог триває, він є дуже змістовним і конструктивним», – наголосив Андрій Єрмак.