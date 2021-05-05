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    Бойовики обстріляли цивільний сектор в Луганській області

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    Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ&nbsp; - Бойовики обстріляли цивільний сектор в Луганській області
    Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ 
    Фото Facebook/otupivnich

    Пожежа, яка виникла внаслідок розриву ракети, могла спричинити руйнування об'єктів критичної інфраструктури

    Проросійські бойовики на Донбасі протитанковою керованою ракетою обстріляли цивільний сектор Попасної в Луганській області. В результаті розриву ракети сталася пожежа. Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування «Північ» на сторінці у Facebook.

    Як розповіли військові, в результаті обстрілу ніхто не постраждав, але пожежа, яка виникла внаслідок розриву ракети, могла спричинити руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Наразі пожежа локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.

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    Бойовики обстріляли цивільний сектор в Луганській області
    Бойовики обстріляли цивільний сектор в Луганській області

    «Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та наражає на небезпеку цивільне населення. Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК», – заявили в ОТУ «Північ».

    Нагадаємо, сьогодні, 5 травня, проросійські бойовики одинадцять разів порушили режим «тиші» на Донбасі. При цьому вони застосовували міномети, протитанкові ракетні комплекси та інші види озброєнь.

    Теги: ОБСЄ АТО бойовики на Донбасі війна військові СЦКК населення
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