Зеленський вирішив звільнити ще одного керівника облуправління СБУ



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Юрій Фелонюк очолював Волинське управління СБУ з квітня 2015 року Фото: Перший канал соціальних новин

Юрій Фелонюк став шостим керівником регіонального управління СБУ, звільненим сьогодні президентом

На сайті Адміністрації президента з’явився указ про звільнення Юрія Фелонюка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Це вже шостий керівник регіонального управління СБУ, якого президент звільнив сьогодні.

Слід зазначити, що Фелонюка не було в списку звільнених керівників СБУ, який оголосив сьогодні заступник Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, він повідомив, що було ухвалено рішення про звільнення п’яти керівників регіональних управлінь СБУ. Це керівники управлінь СБУ в тих регіонах, де було зафіксовано багато явищ, пов’язаних з контрабандою.

Звільнили керівників регіональних управлінь СБУ:

Олександра Довженка (Одеська обл.)

Олександра Ткачука (Львівська обл.)

Олега Зозулю (Вінницька обл.)

Володимира Пахнюка (Закарпаття)

Руслана Сторожука (Чернівецька обл.).

Також за злочини, що вчинялись під час виборчої кампанії, звільнили заступників глави СБУ Олега Фролова та Владислава Косинського.

Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України був призначений Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.

Під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим Зеленський заявив, що Зеленський наголосив на важливості боротьби з контрабандою. Він вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.