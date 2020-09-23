Зеленський виступив на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН: відео



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Виступ президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

75-та річниця заснування ООН має стати стимулом для перетворення Організації на більш динамічну та ефективну структуру, зазначив Зеленський

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський виступить на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У своєму виступі Глава Української держави нагадав, як у жовтні 1945 року, після закінчення кровопролитної Другої світової війни, країни – засновниці ООН, серед яких була й Україна, відкинули всі суперечності та об’єдналися заради побудови кращого світу.

«Безперечно, за ці 75 років сталося чимало досягнень щодо економічного розвитку, подолання бідності, мінімізації воєн та катаклізмів, які могли б трапитися без існування ООН. Людство підкорило космос і навіть може проводити засідання ООН дистанційно, за допомогою сучасних технологій. Мовою тих самих технологій, ООН стала «програмним забезпеченням», яке вберегло світ від критичних помилок», – зазначив Зеленський.

Водночас він зауважив, що система все частіше починає давати збій – її атакують «баги» та «віруси». Щоб ООН і надалі відігравала важливу роль у становленні миру у світі, слід удосконалювати наявні механізми.

«Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради Безпеки ООН. Це остаточно доводить – механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця. Все це може призвести до подальшого знецінення Ради Безпеки. Україна братиме активну участь у процесі її реформування. Цей орган має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним. В інтересах ООН мати дієвий інструмент, якщо хтось зловживає правом вето та статусом постійного члена», – наголосив Глава держави.

На переконання президента України, 75-та річниця заснування ООН має стати стимулом для перетворення Організації на більш динамічну та ефективну структуру.

Зеленський висловив сподівання, що вже наступного року про 75-ту сесію Генасамблеї ООН згадуватимуть як про повернення до дієвої багатосторонності, ефективної міжнародної солідарності та фундаментальних принципів, які лягли в основу при створенні Організації Об'єднаних Націй.

«У нас немає запасної планети. Ми живемо тут і лише один раз. Це і є саме те майбутнє, якого ми хочемо, і саме та ООН, якої ми потребуємо», – сказав він.

Президент України також привітав Волкана Бозкира з обранням Головою 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Хочу запевнити, що Україна була, є й буде для вас та ООН надійним партнером, навіть попри те, що сьогодні нас розділяють тисячі кілометрів», – наголосив Глава держави.

Нагадаємо, у понеділок в Нью-Йорку розпочалися зустрічі високого рівня – одна з головних подій початку нової Генеральної асамблеї ООН. Однак цього року через загрози пандемії коронавірусу цей сегмент відбувається здебільшого у віртуальному форматі. Переважна більшість світових лідерів записали відеозвернення, які транслюватимуться в залі Генеральної асамблеї ООН.

Так, під час свого виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія довела, що людство не засвоїло уроків Другої світової.

Також президент Туреччини розкритикував Радбез та запропонував зробити Стамбул одним із центрів ООН.