Зеленський все знає про пересування російських військ на кордоні, – нардеп

Інформація про скупчення росйських військ біля кордонів з Україною вчергове почала з'являтися у жовтні 2021 року

«Захід не буде так довго розкачуватися, як у 2014 році»

Наразі вище військово-політичне керівництво України володіє всією інформацією про передислокацію російських військ вздовж українського кордону. Україна має налагоджений оперативний обмін розвідувальною інформацією з партнерами із НАТО. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів депутат Верховної Ради України, голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

На думку політика, історія із американськими есмінцями в Чорному морі, а також неофіційна інформація про британських спецназівців, які нібито готові прибути до України – додаткові сигнали з боку західних партнерів України Кремлю про те, з чим йому доведеться стикнутися у випадку ескалації.

«Це – превентивний захід, який має стримати агресивні плани Росії. Кремлю дають зрозуміти, що занепокоєнням справа не закінчиться. Усі вже бачили швидку реакцію Заходу навесні. Так само буде і тепер. Захід не буде так довго розкачуватися, як у 2014 році», – вважає Єгор Чернєв.

Політик також звернув увагу на зміни у ставленні Європейського Союзу до проблеми російської агресії.

«І як би тепер росіяни не намагалися виставити агресором НАТО, всім вже давно зрозуміло, хто саме дестабілізує ситуацію в Європі. Навіть Німеччина, яка досі була досить поміркованою в питаннях стосунків з Російською Федерацією, закрила російський «Раша тудей», – підсумував політик.

Нагадаємо, раніше місія України в ОБСЄ заявила, що нарощування Росією військових сил біля російсько-українського державного кордону свідчить про те, що Кремль розглядає різні варіанти, включаючи потенційне військове вторгнення в Україну.