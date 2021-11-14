Підготовка до нападу Росії. Британія готова відправити 600 спецназівців в Україну

Британська газета The Mirror з посиланням на свої джерела повідомляє про рішення допомогти Україні

Оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення. Про це пише британська газета The Mirror.

Підрозділи Сил спеціальних операцій і парашутного полку були попереджені, що вони можуть бути відправлені до України протягом декількох годин.

Підготовка військовослужбовців відбувається після того, як начальники оборони і глава МІ-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну небезпеку для України та Заходу.

Британські сили, які можуть відправити до України, сформовані з членів спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв'язківців і до 400 десантників з 16-ї десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті, Хантс.

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«Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє спорядження запаковано, вони готові полетіти в Україну і або приземлитися, або спуститися з парашутом. Вони підготувалися для обох випадків», – повідомило джерело видання.

Високопоставлені джерела в британському оборонному відомстві заявили, що сотні парашутистів за підтримки артилерійських підрозділів можуть дислокуватися в Україні протягом 36 годин після того, як отримають «зелене світло».

Нагадаємо, збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України, заявив заступник голови Офісу президента з національної безпеки і оборони Роман Машовець.

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