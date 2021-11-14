  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Підготовка до нападу Росії. Британія готова відправити 600 спецназівців в Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Британія готова відправити на допомогу українцям&nbsp;медиків, інженерів, зв'язківців і десантників - Підготовка до нападу Росії. Британія готова відправити 600 спецназівців в Україну
    Британія готова відправити на допомогу українцям медиків, інженерів, зв'язківців і десантників
    фото з відкритих джерел

    Британська газета The Mirror з посиланням на свої джерела повідомляє про рішення допомогти Україні

    Оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення. Про це пише британська газета The Mirror.

    Підрозділи Сил спеціальних операцій і парашутного полку були попереджені, що вони можуть бути відправлені до України протягом декількох годин.

    Підготовка військовослужбовців відбувається після того, як начальники оборони і глава МІ-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну небезпеку для України та Заходу.

    Британські сили, які можуть відправити до України, сформовані з членів спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв'язківців і до 400 десантників з 16-ї десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті, Хантс.

    1_02
    1_02

    «Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє спорядження запаковано, вони готові полетіти в Україну і або приземлитися, або спуститися з парашутом. Вони підготувалися для обох випадків», – повідомило джерело видання.

    Високопоставлені джерела в британському оборонному відомстві заявили, що сотні парашутистів за підтримки артилерійських підрозділів можуть дислокуватися в Україні протягом 36 годин після того, як отримають «зелене світло».

    Нагадаємо, збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України, заявив заступник голови Офісу президента з національної безпеки і оборони Роман Машовець.

    Читайте також:
    Теги: Росія Путін Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Підготовка до нападу Росії. Британія готова відправити 600 спецназівців в Україну