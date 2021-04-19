Гра м'язами. Два есмінці, яких відкликали США, знову пливуть до Чорного моря

США направили в Чорне море два есмінці ще 11 квітня. У ситуацію вмішалася Росія

Як видно з даних експертів, кораблі промайнули Афіни та рухаються на північ

Американські ракетні есмінці USS Donald Cook (DDG-75) та USS Roosevelt (DDG-80) знову вийшли з бази на острові Крит в напрямку чорноморських проток. Про це написав головний редактор BlackSeaNews, керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook.

Експерт зауважив, що колись такі дії назвуть «дипломатія есмінців» замість застарілого «дипломатія канонерок» (вживалось у колоніальну епоху, коли імперії Європи та США демонстрували свій вплив, – ред.).

Як видно з даних експертів, кораблі промайнули Афіни та рухаються на північ.

Два есмінці, яких відкликали США, знову пливуть до Чорного моря

Зазначимо, що історія з есмінцями має цікаву історію. У п’ятницю, 16 квітня, США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії.

Напередодні стало відомо, що США скасували прохід своїх військових кораблів в Чорне море.

14 квітня видання Hurriyet з посиланням на свої джерела в МЗС Туреччини повідомило, що зміна маршруту кораблів сталася на наступний день після переговорів президентів Росії і США Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Есмінці 14 квітня призупинили свій рух в сторону Чорного моря. Обидва американські військові кораблі мали пройти протоки і до 5 травня залишатися в Чорному морі.

Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море. Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».

Американський президент телефонував президенту РФ 13 квітня. Байден заявив про стурбованість щодо нарощування військових сил РФ в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації конфлікту.

США направили в Чорне море два есмінці ще 11 квітня.

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