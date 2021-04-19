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    Гра м'язами. Два есмінці, яких відкликали США, знову пливуть до Чорного моря

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    США направили в Чорне море два есмінці ще 11 квітня. У ситуацію вмішалася Росія - Гра м'язами. Два есмінці, яких відкликали США, знову пливуть до Чорного моря
    США направили в Чорне море два есмінці ще 11 квітня. У ситуацію вмішалася Росія
    Фото з відкритих джерел

    Як видно з даних експертів, кораблі промайнули Афіни та рухаються на північ

    Американські ракетні есмінці USS Donald Cook (DDG-75) та USS Roosevelt (DDG-80) знову вийшли з бази на острові Крит в напрямку чорноморських проток. Про це написав головний редактор BlackSeaNews, керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook.

    Експерт зауважив, що колись такі дії назвуть «дипломатія есмінців» замість застарілого «дипломатія канонерок» (вживалось у колоніальну епоху, коли імперії Європи та США демонстрували свій вплив, – ред.).

    Як видно з даних експертів, кораблі промайнули Афіни та рухаються на північ.

    Два есмінці, яких відкликали США, знову пливуть до Чорного моря

    Два есмінці, яких відкликали США, знову пливуть до Чорного моря

    Зазначимо, що історія з есмінцями має цікаву історію. У п’ятницю, 16 квітня, США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії.

    Напередодні стало відомо, що США скасували прохід своїх військових кораблів в Чорне море.

    14 квітня видання Hurriyet з посиланням на свої джерела в МЗС Туреччини повідомило, що зміна маршруту кораблів сталася на наступний день після переговорів президентів Росії і США Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Есмінці 14 квітня призупинили свій рух в сторону Чорного моря. Обидва американські військові кораблі мали пройти протоки і до 5 травня залишатися в Чорному морі.

    Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.

    У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море. Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».

    Американський президент телефонував президенту РФ 13 квітня. Байден заявив про стурбованість щодо нарощування військових сил РФ в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації конфлікту.

    США направили в Чорне море два есмінці ще 11 квітня.

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    Теги: МЗС Росія Чорне море дипломатія США військові море
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