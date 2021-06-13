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    НАТО перегляне стратегічну концепцію для відповіді Росії

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    НАТО буде переглядати стратегічну концепцію для відповіді Росії - НАТО перегляне стратегічну концепцію для відповіді Росії
    НАТО буде переглядати стратегічну концепцію для відповіді Росії
    Фото: НАТО

    Росія раніше заявляла про безпрецедентну активність НАТО у своїх західних кордонів

    Північноатлантичний альянс має намір переглянути стратегічну концепцію, щоб відповісти на дії Росії. Про це повідомляється в заяві Білого дому США на офіційному сайті.

    Передбачається, що в НАТО також дадуть відповідь на виклики з боку Китаю.

    Документ хочуть підготувати для прийняття на саміті в 2022 році.

    «Союзники погодяться переглянути Стратегічну концепцію НАТО, основу, яка буде визначати підхід Північноатлантичного альянсу до мінливого стратегічного середовища, яке включає агресивну політику і дії Росії; виклики, які ставить перед нашою колективною безпекою Китайська Народна Республіка», - уточнили в американській адміністрації.

    Росія раніше заявляла про безпрецедентну активність НАТО у своїх західних кордонів. У свою чергу НАТО розширює ініціативи і називає це «стримуванням російської агресії».

    Нагадаємо, на саміті НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюселі, планують обговорити співпрацю з Україною і Грузією, також буде піднята тема протидії Росії і Китаю.

    Раніше Путін пояснив, чому боїться вступу України в НАТО.

    Додамо також, що Білий дім вкрай негативно відреагував на спотворення Офісом Зеленського змісту розмови із Байденом. Нагадаємо, Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.

    Разом з тим держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

    Теги: Росія США НАТО
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    НАТО перегляне стратегічну концепцію для відповіді Росії