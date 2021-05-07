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    Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації

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    Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації - Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації
    Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації
    Фото: tva.ua

    Зеленський підписав указ про Центр протидії дезінформації

    Президент Володимир Зеленський підписав указ №187/2021 «Питання Центру протидії дезінформації», яким затвердив Положення про Центр. Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

    Згідно з документом, гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи. Кабінет Міністрів повинен у двотижневий строк визначити умови оплати праці співробітників Центру.

    Центр підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України. Загальне спрямування та координацію його діяльності здійснює секретар РНБО.

    Центр протидії дезінформації очолює керівник, якого призначає та звільняє з посади президент за поданням секретаря РНБО.

    Центр забезпечуватиме РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами щодо інформаційної безпеки України. Крім того, Центр братиме участь у розробці та реалізації Стратегії інформаційної безпеки.

    Нагадаємо, у березні 2021 року для протидії російській дезінформації та пропаганді в Україні створили два спеціальні органи. Зокрема, у складі Мінкульту створюється Центр протидії дезінформації. Очолила Центр Любов Цибульська, яка була керівницею групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру.

    Крім того, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Поліни Лисенко керівником Міжнародного центру протидії дезінформації, який повинен був діяти на базі РНБО.

    Теги: РНБО Володимир Зеленський президент дезінформація указ
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