Стало відомо, хто очолить Центр боротьби з фейками

В Україні запустять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який боротиметься з фейками. Центр буде діяти при Міністерстві культури та інформаційної політики. Про це йдеться на сайті Мінкульту.

Очолить цей центр керівниця групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру Любов Цибульська. Вона також є радницею з протидії інформаційним загрозам міністра закордонних справ України.

«Серед основних напрямків її роботи - дослідження російської дезінформації, вивчення основних наративів російської пропаганди та механізмів їхнього впливу на аудиторії, вивчення російських інформаційних операцій в Україні та на Заході», - розповіли в Мінкульті.

Як зазначили в міністерстві, презентація напрямків діяльності та програм Центру боротьби з фейками запланована на кінець березня 2021 року.

«Я прагну ... допомогти державі зі стратегічними комунікаціями - чіткими, зрозумілими та скоординованими. Окремим своїм завданням бачу постійне інформування не лише української, а й міжнародної спільноти про агресію Росії та роботу над посиленням санкцій проти агресора», - заявила Цибульська.

До слова, в Україні створили Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони. Планувалося, що центр почне працювати з 16 березня, однак поки що цього не сталося.

Зазначимо, що сьогодні СБУ оголосила підозру «експерту» з каналів Медведчука. Йдеться про Михайла Шпіра, який був гостем зокрема телеканалів з орбіти Віктора Медведчука: «112 Україна», NewsOne, також в ефірі російських Youtube-каналів «Украина.ру», «Россия 24», News Front.