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    Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу Індії

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    Володимир Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу Індії - Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу Індії
    Володимир Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу Індії
    Фото: Офіс президента

    Індія залишається в числі лідерів за кількістю випадків Covid-19

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія» через складну епідситуацію з Covid-19 у цій країні.

    Відповідний указ №186/2021 від 7 травня опублікований на сайті глави держави.

    «З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації з поширенням гострої респіраторної хвороби Covid–19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV–2, у Республіці Індія, відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну допомогу» постановляю надати гуманітарну допомогу Республіці Індія. Кабінету Міністрів України забезпечити надання гуманітарної допомоги Республіці Індія», – йдеться в документі.

    Президент України під час зустрічі із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою подякував за вакцини, які отримала Україна, та наголосив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги через складну епідситуацію з Covid-19 у цій країні.

    Індія залишається в числі лідерів за кількістю випадків Covid-19 (21 874 777), поступившись лише США (33 376 109).

    Нагадаємо, за останні дні Індія побила власний рекорд з кількості нових хворих Covid-19.

    Теги: Індія Володимир Зеленський президент хвороби коронавірус указ
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