Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації

Лисенко працювала в Національному антикорупційному бюро України та Офісі генерального прокурора

Президент Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації. Відповідний указ він підписав сьогодні.

Нова керівниця Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко наголосила, що цей орган створено з метою протидії загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами та кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою.

«Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою», – сказала Лисенко, яку цитує пресцентр Офісу президента.

У вівторок, 6 квітня, відбудеться представлення Центру протидії дезінформації. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак презентує роботу Центру представникам дипломатичних місій в Україні, а також експертам і громадським діячам у сфері медіа.

Поліна Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі. Кандидат юридичних наук.

У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії. З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України.

До березня 2020 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів офісу генерального прокурора. Також працювала керівником проекту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів.

Має подяку від директора Федерального бюро розслідувань США за спільну успішну операцію офісу генерального прокурора та ФБР.

Із вересня 2020 року – директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ «Укрзалізниця».