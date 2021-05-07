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    Бізнесмен зі списку «топконтрабандистів» подав до суду на Зеленського

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    2 квітня&nbsp;РНБО запровадила економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів - Бізнесмен зі списку «топконтрабандистів» подав до суду на Зеленського
    2 квітня РНБО запровадила економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів

    Ерімічук звернувся до Касаційного адміністративного суду з вимогою скасувати президентський указ від 3 квітня

    Підприємець Олександр Ерімічук, щодо якого РНБО запровадила санкції як щодо одного з топ-10 контрабандистів України, подав до суду проти президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані порталу Судова влада України.

    Єрімічук позивається до президента Володимира Зеленського. Указом № 140/2021 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти топ-10 контрабандистів України, зокрема Ерімічука.

    Третіми особами в позові заявлені РНБО та Служба безпеки України. Скарга подана до Касаційного адміністративного суду ВС, який має повноваження переглядати укази президента.

    Підприємець просить визнати протиправним і скасувати указ президента, який запровадив проти нього санкції. Наразі призначено склад суддів для розгляду позову.

    Раніше агентство Інтерфакс-Україна повідомило, що президент Володимир Зеленський позбавив громадянства трьох українських топконтрабандистів, зокрема Олександра Ерімічука. Також з'являлася інформація, що уряд України нібито готує його депортацію.

    У квітні РНБО запровадила персональні санкції щодо понад 20 українських громадян, які потрапили до списку найбільших контрабандистів. Пізніше президент Володимир Зеленський своїми указами затвердив рішення про санкції.

    Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що РНБО ввів економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

    Офіс президента готує законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація неправдивого митного декларування.

    Напередодні стало відомо, що РНБО планує «маски-шоу» на митниці. Зокрема, як стверджують інформатори, планується серія затримань колишніх високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках.

    Буквально сьогодні правоохоронці викрили на Львівщині склад контрафактних сигарет на 18 млн грн.

    У березні СБУ розповіла, як ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках. Наркотики вивозили до РФ через пункти пропуску «Гоптівка» Харківської області та «Мілове» на Луганщині.

    Також у зоні ООС було вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень.

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    Теги: СБУ контрабанда РНБО санкції наркотики Володимир Зеленський президент уряд Офіс президента указ
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