Бізнесмен зі списку «топконтрабандистів» подав до суду на Зеленського

2 квітня РНБО запровадила економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів

2 квітня РНБО запровадила економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів

Ерімічук звернувся до Касаційного адміністративного суду з вимогою скасувати президентський указ від 3 квітня

Підприємець Олександр Ерімічук, щодо якого РНБО запровадила санкції як щодо одного з топ-10 контрабандистів України, подав до суду проти президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані порталу Судова влада України.

Єрімічук позивається до президента Володимира Зеленського. Указом № 140/2021 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти топ-10 контрабандистів України, зокрема Ерімічука.

Третіми особами в позові заявлені РНБО та Служба безпеки України. Скарга подана до Касаційного адміністративного суду ВС, який має повноваження переглядати укази президента.

Підприємець просить визнати протиправним і скасувати указ президента, який запровадив проти нього санкції. Наразі призначено склад суддів для розгляду позову.

Раніше агентство Інтерфакс-Україна повідомило, що президент Володимир Зеленський позбавив громадянства трьох українських топконтрабандистів, зокрема Олександра Ерімічука. Також з'являлася інформація, що уряд України нібито готує його депортацію.

У квітні РНБО запровадила персональні санкції щодо понад 20 українських громадян, які потрапили до списку найбільших контрабандистів. Пізніше президент Володимир Зеленський своїми указами затвердив рішення про санкції.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що РНБО ввів економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

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