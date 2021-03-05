Зеленський затвердив створення Конгресу місцевої влади: чим він буде займатися

Конгрес буде консультативним органом

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Конгресу місцевої і регіональної влади, завдання якого – сприяти ефективному завершенню децентралізації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що Конгрес буде консультативним органом, його завдання – закінчити реформу місцевого самоврядування, налагодити взаємодію державних органів та проводити моніторинг процесів на державних і місцевому рівнях, а також допомагати виробляти державну регіональну політику.

Новий орган буде складатися з голови, президії, палати регіонів і палати місцевої влади. Також до конгресу увійдуть голови Верховної Ради і Кабінету міністрів, керівництво Офісу президента, секретар РНБО, міністри, представники обласних і райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, члени української делегації в Конгресі місцевої і регіональної влади Ради Європи.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав завершити реформу децентралізації та назвав три ключові завдання на шляху до цього.

Також Зеленський оголосив, що в Україні з’явиться Конгрес місцевих і регіональних влад. Він складатиметься з президії, яку очолюватиме президент і до складу якої входитимуть найвищі посадові особи держави, а також палати місцевих влад і палати регіонів.

Першим питанням, на якому слід зосередитись новоствореному Конгресу, має стати підготовка Муніципального кодексу України.

Президент наголосив, що центральна та місцева влада – не конкуренти й не суперники, а партнери та одна команда, і це потрібно усвідомити.